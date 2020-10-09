«أساسيات فى فن كتابة الشعر».. ورشة اليوم بأسقفية الشباب

تطلق أسقفية الشباب التابعة للكنيسة القبطية الأرثوذكسية تحت رعاية الأنبا موسى الأسقف العام للشباب الأقباط الأرثوذكس، ورش مدرسة المبدعين لمراحل الطفولة، والإعدادية بدءً من اليوم وحتى أواخر نوفمبر المقبل.ومن المقرر أن تطلق الأسقفية اليوم الجمعة 9 أكتوبر، دورة أساسيات في فن كتابة الشعر لمرحلة خامسة وسادسة ابتدائي والمرحلة الإعدادية.تهدف ورش ودورات مدرسة المبدعين لاكتشاف المواهب وتنميتها، وتستعد أيضًا لتقديم ما يقرب لـ 20 ورشة أخرى للمراحل الثانوية.