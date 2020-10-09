«تعليم الوادى الجديد» يتابع وصول أجهزة التابلت لطلاب الأول الثانوى

أجرى الدكتور جمال حسن محمد، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادى الجديد، جولة تفقدية لمقر المخازن بحضور مدير إدارة المخازن والمشتريات بالمديرية.جاء ذلك لمتابعة تسلم حصة المحافظة من التابلت المدرسى الخاص بطلاب الصف الأول الثانوى.وأشار وكيل التعليم بالمحافظة إلى أنه يتم حاليا اتخاذ كل الإجراءات لتوزيع التابلت على الإدارات التعليمية بالمحافظة وعددها خمس إدارات تعليمية ومن ثم توزيعها على المدارس الثانوية العامة والتى بدورها تسلمها لطلبة الصف الأول الثانوى بالمدرسة.حيث المحتوى الدراسي بالشكل الرقمي من خلال بنك المعرفة المصرى والحصول على المقررات الدراسية إلكترونيًا طبقًا للمنظومة التعليمية الجديدة والذى تحمل الكثير من التغييرات الإيجابية الاعتماد على التفكير والإبداع والابتكار بعيدًا عن الحفظ والتلقين ومن ثم صنع أجيال مستقبلية مبدعة ومبتكرة نفخر بها جميعًا على مر السنوات.