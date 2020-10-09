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الجمعة 09 أكتوبر 2020 الموافق 22 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

انطلاق حملة «حقك تنظمى» لتنظيم الأسرة بأسيوط.. ‪الأحد

الجمعة 09/أكتوبر/2020 - 12:36 م
اللواء عصام سعد
اللواء عصام سعد
أسيوط_محمد أبوشادي:
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أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط عن انطلاق حملة "حقك تنظمي" لتنظيم الأسرة بمراكز المحافظة، وذلك ويوم الأحد القادم،‬ لافتًا إلى تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة تجاه هذه القضية الهامة طبقًا للإمكانات المتاحة بالتنسيق مع الدكتور محمد زين وكيل وزارة الصحة والسكان بأسيوط.

وأكد المحافظ - في بيان اليوم الجمعة - اهتمام الدولة والقيادة السياسية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بقضية الزيادة السكانية وأهمية العمل على خفض معدلات المواليد وتنظيم الأسرة خاصة بالقرى النائية التي تعاني من كثافة سكانية عالية تنفيذًا لخطط التنمية المستدامة وتحقيقًا رؤية مصر 2030، مشيرًا إلى أهمية تنفيذ برامج للصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة وعقد ندوات تثقيفية وإعلامية لنشر المعلومات الطبية الصحيحة وتقوية السلوكيات الانجابية وتغيير السلوكيات السلبية وزيادة الوعي بخدمات تنظيم الأسرة. 

وقال إن قطاع السكان وتنظيم الأسرة بمديرية الصحة سيقوم بتنفيذ حملة تنشيطية لتنظيم الأسرة تحت شعار "حقك تنظمي" بحيث تكون المرحلة الأولى بمراكز (البداري، الفتح، الغنايم، صدفا، القوصية، أبوتيج) خلال الفترة من ‪11: 15‬ أكتوبر الجاري، والمراحلة الثانية بمراكز (منفلوط، ديروط، ساحل سليم، أبنوب، مركز أسيوط) خلال الفترة من ‪18: 22‬ أكتوبر الجاري.

وذلك تحت إشراف الدكتورة سمية عنتر مدير إدارة تنظيم الأسرة بمديرية الصحة بتنظيم الندوات والزيارات المنزلية من منزل إلى آخر لتوعية المواطنين بأهمية تنظيم الأسرة ودوره الإيجابي على الأسرة والمجتمع وتقديم خدمات تنظيم الأسرة ودعم ومساندة السيدات مستخدمات وسائل تنظيم الأسرة وذلك بمعرفة الرائدات الريفيات وأطباء متخصصين لتوعية السيدات بأهمية تنظيم الأسرة ودوره الإيجابي على الأسرة والمجتمع.‪ 

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