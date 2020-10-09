رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 09 أكتوبر 2020 الموافق 22 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«القوى العاملة»: تنسيق كامل بين مكاتب التمثيل العمالى بالخارج

الجمعة 09/أكتوبر/2020 - 12:40 م
محمد سعفان
محمد سعفان
دعاء جابر
طباعة
تلقى وزير القوى العاملة محمد سعفان، تقريرًا من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بأبو ظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة في إطار متابعته أحوال العمالة المصرية في دول العمل من خلال غرفة العمليات المنشأة بمكاتب التمثيل العمالي بالخارج للرد على أي استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم في أي وقت، خاصة في تلك الفترة الحرجة بعد انتشار فيروس "كورونا" لحفظ حقوق العمالة المصرية بدولة العمل، والتي قد تتأثر من بعض الإجراءات التي تتخذها بعض الدول في هذا الخصوص.

وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، أن التقرير الذي تلقاه الوزير من مكتب التمثيل العمالي بأبوظبي يؤكد أن التنسيق قائم بين مكاتب التمثيل العمالي بسفارات وقنصليات مصر بالخارج لرعاية وصيانة والحفاظ على حقوق العمالة المصرية فى الخارج وحل مشاكلها أول بأول.

وكشفت الملحق العمالي حنان شاهين رئيس مكتب التمثيل العمالي بأبوظبي، عن أن المواطن المصري "ع.م.ع" حضر لمكتب التمثيل العمالي يشكو من أنه عالق بمطار أبو ظبي منذ ٢٩ سبتمبر، حيث حضر ترانزيت للتوجه لمقر عمله بالكويت، وتم منعه لانتهاء إقامته الخاصة به في أثناء تواجده إجازة في مصر، وتعليق حركة الطيران، وظل منذ هذا التاريخ ما بين الجوازات وسفارة الكويت لإيجاد حل لمشكلته للسفر، ولم يجد اَي حل.

وأضافت الملحق العمالي، أنها على الفور قامت بالتواصل مع الزميل الملحق العمالي أحمد إبراهيم رئيس مكتب التمثيل العمالي بالكويت وشرحت له الأمر، وتم إرسال تليفون الكفيل له، وقام بدوره بالتواصل معه، والذي أبلغه أنه بالفعل جدد الإقامة للعامل، وتم الاتفاق على إرسالها بالبريد السريع على عنوان المكتب العمالي بالسفارة المصرية بأبوظبي، ووصلت على الفور ثاني يوم وتم تسليمها للمواطن المصري "ع.م.ع".

وقدم المواطن كل الشكر والتقدير والاحترام لمكتبي التمثيل العمالي بأبوظبي والكويت ممثلين لوزارة القوي العاملة المصرية على الاهتمام وسرعة حل شكواه التي عانى منها على مدى أسبوع كامل، وبذلك استطاع السفر لمقر عمله بالكويت، مؤكدا أن هذه هي مصر صاحبة الحضارة الممتدة في عمق التاريخ.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

«قاد سيارته بسرعة 250 كم».. «المرور» تفحص فيديو على غزلان

تحريات «عنتيل الجيزة».. صور وفيديوهات لـ16 سيدة «متزوجة وعزباء وفتاة ليل»

إصابة بطل كمال الأجسام بيج رامى بفيروس كورونا

نتيجة منحة جامعة بدر 2020

الصور

image description

مواصلة أعمال إحلال وتجديد الوحدة الصحية بقرية تاسا بأسيوط

image description

ضبط مصنع دون ترخيص يقلد العلامات التجارية بأسيوط

image description

أسيوط تشارك في الماراثون القومي للدراجات بمناسبة نصر أكتوبر

image description

الموتمر الصحفي للمهرجان الجونه في دورته الرابعه

image description

وادي دجلة «يعمّق» جراح الزمالك

الأكثر قراءة

تابع.. موقع وزارة القوى العاملة 2020 للاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة

الآن.. رابط وخطوات التسجيل فى منحة العمالة المتضررة

حقيقة إنهاء تعاقدات الإسكان الاجتماعى وتغريم المواطنين 20 ألف جنيه

إصابة بطل كمال الأجسام بيج رامى بفيروس كورونا

إنفوجراف

image description

ملابسات وفاة عويس الرواى فى 5 نقاط

image description

سجون تميم جحيم القطريين على الأرض (إنفوجراف)

image description

الكنيسة تحتفل بذكرى استشهاد القديس بروفوديوس الخيالي

image description

صائدو الإرهابية.. أبرز نواب العالم المطالبين بحظر الإخوان (إنفوجراف)

نجم الساعة

وائل الفشنى: أقرأ القرآن وأبكى قبل الصعود للمسرح.. ولا أنام إلا على صوت الحصرى

منوعات

النشرة المرورية اليوم.. سيولة في شوارع القاهرة والجيزة

اليابان تحذر من أمطار غزيرة ورياح مع اقتراب إعصار «تشان هوم»

قتل 1500 خنزير في كوريا الجنوبية

أفضل أدعية يوم الجمعة الواردة في السنة

أيام زمان

قصة حياة الفنانة هياتم.. رقصت أمام حليم ورفضت عرض الزواج من حاكم عربى

نجاح الموجى.. معلومات لا تعرفها عن الكوميديان «المظلوم»

كيف «زحلق» أنور وجدي والد ليلى فوزي من موقع التصوير ليقبّلها؟

«لم تخف أو تبكِ».. كيف وصفت جيهان السادات لحظات الرئيس الأخيرة؟

مقالات الرأي
مدحت بشاى
عندما لا نضع الجرس فى رقبة القط
د. محمد عفيفي
التعليم أولًا
جمال طه
حرب الغاز والصراع على «ناجورنو كراباخ»
ماجد حبته
هزم كورونا.. وهزمته طالبان
المزيد

الثقافة

«النساء في زمن كورونا» ورشة للكاتبة سحر الموجي غدا

«الأنثروبولوجيا البصرية: كيف نفهم المدينة؟» ورشة لفرح حلابة غدا

الجامعة الأمريكية تحتفي بحياة هوغو ماركوس

صدور «التيار التجريبي في المسرح العربي الحديث» لعبدالكريم برشيد