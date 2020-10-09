جامعة بنها تبحث سبل التعاون مع «لويفيل» الأمريكية

نظمت جامعة بنها برعاية الدكتور جمال السعيد رئيس الجامعة، حلقة نقاشية عبر الإنترنت مع جامعة لويفيل بولاية كنتاكي الأمريكية لبحث سبل التعاون بين الجامعتين.جاء ذلك بحضور الدكتور ناصر الجيزاوي نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث والدكتور مهران النجار المدير التنفيذي لمكتب العلاقات الدولية، والدكتور أيمن الباز رئيس قسم الهندسة الحيوية بجامعة لويفيل بولاية كنتاكي.وقال الدكتور ناصر الجيزاوي فى تصريحات صحفية، إن اللقاء تناول مناقشة فرص التعاون بين الجامعتين على مستوى برامج الدراسات العليا للدرجات العلمية والدبلومات المهنية في الذكاء الاصطناعي وبرامج الماجستير والدكتوراه المزدوجة في العلوم الهندسية.وأضاف نائب رئيس الجامعة أن هذا اللقاء يأتي في إطار سياسة جامعة بنها للانفتاح على العالم، وتكوين شراكات قوية مع الجامعات العالمية.