احتفالية خاصة لفن «السماع» بقبة الغوري

يقيم مركز إبداع قبة الغوري بشارع الأزهر، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، في الثامنة مساء بعد غد الأحد، احتفالية خاصة لفن "السماع".وتقوم فكرة العرض على حوار فني بين فرقتى "سماع للإنشاد والموسيقى الروحية"، و"بنات الحور"، حيث يقدمان برنامجًا متميزًا في الإنشاد والغناء الديني بثقافات مختلفة.يعد "السماع" من فنون الإنشاد الديني عند الصوفية، ويتناول حب الله ورسوله وآل البيت، وكان في بداياته مصحوبا بآلات الدف والناي فقط حتى تطور فى القرن التاسع عشر ليشمل كل الآلات الموسيقية بعد ذلك، وينسب فن السماع لمؤسسة الإمام جلال الدين الرومى والمولوية، والحفل رؤية فنية للفنان انتصار عبدالفتاح.