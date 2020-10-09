التفاصيل الكاملة للقاء وزير التنمية المحلية ومحافظ دمياط (صور)

اجتمع اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، مع الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، بمقر الوزارة؛ لمتابعة موقف المشروعات التنموية والخدمية الجارية على أرض المحافظة.وشهد اللقاء بحث آخر المستجدات الخاصة بإنشاء المجزر الآلى والمحجر البيطري المقرر تنفيذه على مساحة 12 فدانا بمنطقة شطا، وبتكلفة تقدر بحوالي 160 مليون جنيه، وكذا محطة لتدوير المخلفات "كوكر" ويأتي هذا المشروع ضمن خطة وزارة التنمية المحلية لتنفيذ مشروع متكامل يهدف إلى تنمية صناعة اللحوم والصناعات التى تترتب عليها وكذا توفير فرص عمل جديدة.واستمع "شعراوي" إلى شرح عن معدلات ونسب التنفيذ والأعمال الجارية حتى الآن على أرض الواقع، حيث من المقرر إنشاء منطقة متكاملة تتضمن محطة تدوير ومحجر وإنشاء محطة معالجة ومجزر ذى خدمات متعددة، متابعًا المشروعات التي يجري تنفيذها من خلال الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي والتي تتضمن 49 مشروعًا في مجالات رصف الطرق، وتحسين البيئة، ومشروعات الكهرباء، إلى جانب الإطفاء والمرور، وتدعيم الوحدات المحلية.وجدد وزير التنمية المحلية، التأكيد على ضرورة المتابعة المستمرة لمعدلات تنفيذ المشروعات الحيوية التي تمس حياة المواطن والتى يتم تنفيذها على أرض المحافظة لسرعة الانتهاء منها فى التوقيتات الزمنية المحددة لها، لافتًا إلى أهمية استمرار الجهود الجارية لتحسين مستوى الخدمات للمواطنين بما يحقق رضاهم عنها تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية وتكليفات رئيس الوزراء.وشهد اللقاء أيضًا متابعة موقف ملف التصالح فى بعض مخالفات البناء وسداد رسوم الجدية ومعدلات التنفيذ على مستوى مراكز المحافظة وجملة العوائد المحصلة حتى الآن، حيث أوضحت الدكتورة منال عوض أن عدد طلبات التصالح المقدمة إلى المراكز التكنولوجية بالمراكز والمدن والوحدات المحلية، وصلت إلى 41 ألف طلب وتم تحصيل مبلغ 263 مليون جنيه.كما تم خلال الاجتماع استعراض الموقف الحالى لملف تقنين أراضى وأملاك الدولة لواضعى اليد بدمياط طبقًا لأحكام القانون 144 لسنة 2017، حيث أشارت عوض إلى أن المحافظة استطاعت الانتهاء من هذا الملف، حيث تم استعراض كافة الحالات الصالحة للتقنين وغير الصالحة والحالات غير المستوفية للشروط، وإنهاء عمل لجان المعاينة والتسعير، كما أنه يجرى حاليًا إبرام التعاقدات، حيث تم تقديم التسهيلات للجادين في استكمال إجراءات التقنين وسداد المستحقات المطلوبة لتسليم عقود التقنين.وأكد "شعراوي" عدم التهاون فى تحصيل حق الدولة وترسيخ هيبتها وفرض سيادة القانون والانضباط بمختلف محافظات الجمهورية، وعدم السماح بعودة أى تعديات جديدة على أملاك وأراضي الدولة بمحافظة دمياط، وأشار شعراوي إلى أن متحصلات التقنين ستوجه لصالح المواطنين فى صورة مشروعات خدمية أو تنفيذ برامج تنموية فى المحافظات.كما شهد الاجتماع أيضًا متابعة آخر المستجدات الخاصة بالعمل فى المنطقة الحرة بدمياط والتوسعات الجديدة بها، وزيادة نسب الإشغال لما تتمتع به من مقومات جاذبة للاستثمار، بما يوفر فرص عمل جديدة للشباب ونمو فى الصادرات ودعم الاقتصاد القومي للبلاد وجهود المحافظة فى إزالة أي عقبات تواجه المستثمرين للاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة على أرض المحافظة.كما تابع اللواء محمود شعراوي مع الدكتورة منال عوض جهود الأجهزة التنفيذية لمواجهة موسم الأمطار والسيول والاستعدادات الخاصة باستقبال العام الدراسى الجديد، واتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وتنفيذ أعمال التطهير والتعقيم بشكل دورى وتكثيف حملات النظافة ورفع الإشغالات والقمامة.وشدد وزير التنمية المحلية على أهمية استمرار جهود المحافظة والأجهزة المعنية لتنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية والقرارات الصادرة من مجلس الوزراء فى هذا الشأن؛ للحد من انتشار فيروس كورونا.من جانبه، أشارت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، إلى أن الهدف من إنشاء المجزر هو خدمة وتنمية إنتاج اللحوم والحفاظ على صحة المواطن من خلال توفير اللحوم الحمراء ذات الجودة العالية وبالأسعار المناسبة، مشيرة إلى أن موقع المشروع يتميز بوقوعه بين ميناءي دمياط وبورسعيد، ومن المقرر أن يخدم محافظة دمياط والمحافظات المجاورة.