«الوطنية للصحافة» تنعى سامية زين العابدين

نعت الهيئة الوطنية للصحافة، رئيسًا وأعضاءً، ببالغ الحزن والأسى سامية زين العابدين، عضو الهيئة، والتي وافتها المنية صباح اليوم، داعين المولى عز وجل أن يتغمدها بخالص رحمته ومغفرته وأن يسكنها فسيح جناته وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.وقالت الهيئة في بيان اليوم الجمعة، إن الفقيدة كانت من أبرز الصحفيين العسكريين في الصحافة المصرية ومشهود لها بالسمعة الطيبة والعطاء المتواصل بين زملائها، رحمها الله رحمة واسعة وأسكنها فسيح جناته.