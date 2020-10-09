رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 09 أكتوبر 2020 الموافق 22 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

«الوطنية للصحافة» تنعى سامية زين العابدين

الجمعة 09/أكتوبر/2020 - 11:18 ص
سامية زين العابدين
سامية زين العابدين
محمد جعفر
طباعة
نعت الهيئة الوطنية للصحافة، رئيسًا وأعضاءً، ببالغ الحزن والأسى سامية زين العابدين، عضو الهيئة، والتي وافتها المنية صباح اليوم، داعين المولى عز وجل أن يتغمدها بخالص رحمته ومغفرته وأن يسكنها فسيح جناته وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

وقالت الهيئة في بيان اليوم الجمعة، إن الفقيدة كانت من أبرز الصحفيين العسكريين في الصحافة المصرية ومشهود لها بالسمعة الطيبة والعطاء المتواصل بين زملائها، رحمها الله رحمة واسعة وأسكنها فسيح جناته.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

نتيجة منحة جامعة بدر 2020

قصة حياة الفنانة هياتم.. رقصت أمام حليم ورفضت عرض الزواج من حاكم عربى

«طلاق وهجر المنازل» توابع انتشار فيديوهات «عنتيل الجيزة»

حقيقة إنهاء تعاقدات الإسكان الاجتماعى وتغريم المواطنين 20 ألف جنيه

الصور

image description

أسيوط تشارك في الماراثون القومي للدراجات بمناسبة نصر أكتوبر

image description

الموتمر الصحفي للمهرجان الجونه في دورته الرابعه

image description

وادي دجلة «يعمّق» جراح الزمالك

image description

تحرير 49 محضرًا تموينيًا خلال حملة تفتيشية بأسيوط

image description

محافظ أسيوط يتفقد العمل بالمرحلة الأولى من مشروع تبطين التبرع

الأكثر قراءة

حقيقة إنهاء تعاقدات الإسكان الاجتماعى وتغريم المواطنين 20 ألف جنيه

الآن.. رابط وخطوات التسجيل فى منحة العمالة المتضررة

إصابة بطل كمال الأجسام بيج رامى بفيروس كورونا

نتيجة منحة جامعة بدر 2020

إنفوجراف

image description

ملابسات وفاة عويس الرواى فى 5 نقاط

image description

سجون تميم جحيم القطريين على الأرض (إنفوجراف)

image description

الكنيسة تحتفل بذكرى استشهاد القديس بروفوديوس الخيالي

image description

صائدو الإرهابية.. أبرز نواب العالم المطالبين بحظر الإخوان (إنفوجراف)

نجم الساعة

وائل الفشنى: أقرأ القرآن وأبكى قبل الصعود للمسرح.. ولا أنام إلا على صوت الحصرى

منوعات

قتل 1500 خنزير في كوريا الجنوبية

اليابان تحذر من أمطار غزيرة ورياح مع اقتراب إعصار «تشان هوم»

كورونا تغلق المقاهى فى 4 مدن بفرنسا

علماء يحذرون من عاصفة مغناطيسية تستمر عدة أيام

أيام زمان

قصة حياة الفنانة هياتم.. رقصت أمام حليم ورفضت عرض الزواج من حاكم عربى

نجاح الموجى.. معلومات لا تعرفها عن الكوميديان «المظلوم»

كيف «زحلق» أنور وجدي والد ليلى فوزي من موقع التصوير ليقبّلها؟

«لم تخف أو تبكِ».. كيف وصفت جيهان السادات لحظات الرئيس الأخيرة؟

مقالات الرأي
مدحت بشاى
عندما لا نضع الجرس فى رقبة القط
د. محمد عفيفي
التعليم أولًا
جمال طه
حرب الغاز والصراع على «ناجورنو كراباخ»
ماجد حبته
هزم كورونا.. وهزمته طالبان
المزيد

الثقافة

فعاليات فنية وثقافية فى احتفالات «طلعت حرب» بنصر أكتوبر

«ثقافة المنيا» تطلق برنامج ترسيخ قيم المواطنة بسمالوط

الاحتفال بذكرى ميلاد بليغ حمدى بمسرح الجمهورية.. الليلة

هشام خرما يقدم حفلًا فنيًا بمكتبة الإسكندرية.. الليلة