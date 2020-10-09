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سياسي

مطرانية شبرا الخيمة: نقف على مسافة واحدة من مرشحى «النواب»

الجمعة 09/أكتوبر/2020 - 11:12 ص
مطرانية شبرا الخيمة
مطرانية شبرا الخيمة
كتب صلاح حسنى
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أصدرت مطرانية شبرا الخيمة وتوابعها بالقليوبية بقيادة الأنبا مرقس مطران بيانا بشأن الدعاية الانتخابية لمرشحى مجلس النواب تؤكد فيه أنها تقف على مسافة واحدة من جميع مرشحي مجلس النواب ولا تدعم مرشحا بعينه.

وجاء نص البيان على النحو التالى: "ترحب الكنيسة بجميع المرشحين، وتدعو لهم بالتوفيق، وتقف على مسافة متساوية من الكل، فلا تؤيد شخصا على حساب آخرين، كما أنها لا تشارك بأية حال في المؤتمرات والاجتماعات المقامة لهذا الغرض من قبل المرشحين".

وتابع بيان المطرانية: تدعو الكنيسة جميع أفراد الشعب للخروج إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم، لأن ذلك يؤكد إيجابيتنا وانتمائنا لبلادنا، كما أنه واجب وطني مثلما هو حق دستوري وأيضا وصية إلهية، أعطوا ما لقيصر لقيصر وما لله لله، ولتخضع كل نفس للسلاطين لأنه ليس سلطان إلا من الله، راجين لبلادنا العزيزة مصر كل رقي وتقدم وازدهار".

وكانت لجنة تلقى طلبات الترشح لانتخابات مجلس النواب بمحكمة بنها الابتدائية، برئاسة المستشار صبرى البنا رئيس المحكمة، وعضوية ياسر جاد أمين عام المحكمة، أعلنت أسماء 223 مرشحا بالكشوف النهائية للمرشحين لمجلس النواب بالقليوبية، بعد أن تلقت طلبات تنازل 4 مرشحين، عن خوض انتخابات مجلس النواب المقبلة، لينخفض بذلك عدد المرشحين لخوض انتخابات مجلس النواب بالقليوبية من 227 مرشحا إلى 223 مرشحا بـ 6 دوائر انتخابية.

وجاء توزيع المرشحين بالدوائر الانتخابية بعد رفع أسماء المرشحين المتنازلين على النحو التالى، دائرة شبين القناطر 24 مرشحا، بينهم سيدة، ودائرة طوخ وقها 32 مرشحا بينهم سيدتين، ودائرة بنها وكفر شكر 35 مرشحا وهى الدائرة الوحيدة التى خلت من تواجد العنصر النسائى في السباق الانتخابى، ودائرة شبرا الخيمة 56 مرشحا بينهم 12 سيدة، ودائرة قليوب والقناطر الخيرية 36 مرشحا بينهم 6 سيدات، ودائرة الخانكة والخصوص والعبور 40 مرشحا بينهم سيدتين، ليكون بذلك إجمالى عدد المرشحين بالدوائر الـ223 مرشحا، بينهم 21 سيدة.

وتجرى انتخابات مجلس النواب بمحافظة القليوبية على 16 مقعدا للمرشحين الفردى المقاعد، وذلك من خلال تقسيم المحافظة لـ6 دوائر انتخابية، الدائرة الأولى ومقرها مركز بنها وعدد المقاعد 3 نواب "مركز بنها، كفر شكر، قسم أول بنها، قسم ثان بنها"، والدائرة الثانية ومقرها مركز طوخ وعدد القاعد 2 نواب (مركز طوخ، قسم قها)، والدائرة الثالثة ومركزها قسم ثان شبرا الخيمة وعدد المقاعد 3 نواب تضم (قسم أول شبرا الخيمة، قسم ثان شبرا الخيمة).

وجاءت الدائرة الرابعة ومقرها مركز قليوب وعدد المقاعد 3 نواب (مركز قليوب، قسم قليوب، القناطر الخيرية)، والدائرة الخامسة ومقرها مركز الخانكة وعدد المقاعد 3 نواب (أقسام الخصوص، الخانكة، العبور)، والدائرة السادسة ومقرها مركز شبين القناطر وعدد المقاعد 2 نواب (مركز شبين القناطر).

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