فعاليات فنية وثقافية فى احتفالات «طلعت حرب» بنصر أكتوبر

يقيم مركز طلعت حرب الثقافى بالسيدة نفيسة، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، مجموعة متميزة ومتنوعة من الأنشطة الفنية والثقافية بمناسبة الاحتفال بالذكرى (47) لنصر أكتوبر المجيد.وينظم المركز فى الخامسة عصر بعد غد الأحد، لقاء توعويا بعنوان "تحديات الأمن القومى المصرى فى العصر الحديث" يحاضر فيه نخبة من أبطال وقادة الحرب، هم: اللواء أركان حرب ناجى عبد العزيز شهود، اللواء أركان حرب عاصم شوك، واللواء محمد بيومـى.ويشهد افتتاح معرض فنون تشكيلية وعرض لنتاج المسابقة الفنية لأطفال حى زينهم خلال شهر أكتوبر، وتوزيع شهادات التقدير على المشاركين فى المسابقة، يعقب المعرض فى السابعة مساء مسرحية بعنوان (عودة شهيد) تقدمها فرقة "كولينكا".وتقدم الإعلامية هالة الشارونى فى الواحدة ظهر اليوم التالى (الإثنين 12 أكتوبر)، بقاعة السينما بالمركز، مجموعة من الحواديت وفنون الحكى للأطفال، كما يُعرض فيلم عن نصر أكتوبر.