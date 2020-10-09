تكريم 25 مشاركًا في ماراثون دراجات بمطروح احتفالًا بنصر أكتوبر

كرم اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الجمعة، الفائزين في ماراثون الدراجات (رياضتك مناعتك.. دراجتك صحتك) الذي نظمته وزارة الشباب والرياضة احتفالا بذكري انتصارات أكتوبر المجيدة، بحضور اللواء أشرف مصطفي السكرتير العام ومسئولي الشباب والرياضة وعدد من شباب وأطفال مطروح وكبار السن.وأهدى محافظ مطروح 25 فائزا في الماراثون ميداليات ومبالغ مالية، وحرص علي التقاط الصور التذكارية مع المشاركين.. بالإضافة إلي الفرق القائمة علي التنظيم.