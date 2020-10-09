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الجمعة 09 أكتوبر 2020 الموافق 22 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

اليوم.. عودة الرحلات بين برج العرب ودبى

الجمعة 09/أكتوبر/2020 - 11:14 ص
الرحلات بين برج العرب
الرحلات بين برج العرب ودبي
فاتن غلاب
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تستأنف الشركة الوطنية مصر للطيران، اليوم الجمعة، رحلاتها الجوية بين مطار برج العرب بالإسكندرية ومطار دبي الدولي بمعدل 3 رحلات أسبوعيا، وذلك في ضوء الخطة التي وضعتها مصر للطيران لعودة رحلاتها الدولية بصورة تدريجية إلى العديد من الدول حول العالم، في ظل أزمة الجائحة الوبائية فيروس كورونا المستجد.

وأعلنت مصر للطيران، أنه ستكون هناك تخفيضات خاصة على رحلات الأسبوع الأول، الذي يتزامن أيضا مع تسييرها رحلات إلى وجهات مسقط (سلطنة عمُان) بمعدل رحلتين أسبوعيًا، وعمّان (الأردن) بمعدل رحلتين أسبوعيًا، وكيجالي (رواندا) بمعدل رحلة واحدة، وجوهانسبرج (أكبر مدن جنوب إفريقيا) بمعدل رحلتين أسبوعيًا، وعنتيبي (أوغندا) بمعدل رحلة واحدة، بالإضافة إلى رحلات دبي من مطار برج العرب، وذلك تدريجيا اعتبارا من أول أكتوبر الجاري.

وأشارت مصر للطيران إلى أنه باستئناف تلك الوجهات العالمية، سيرتفع عدد الوجهات التي استأنفت مصر للطيران تشغيل رحلات إليها إلى أكثر من 47 نقطة لتوفر مزيدًا من الخيارات أمام عملائها، ومواصلة سفرهم براحة وأمان، مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية المكثفة لضمان صحة وسلامة المسافرين والعاملين.

وتطبق مصر للطيران خطة احترازية مكثفة بالتعاون مع كل الجهات المعنية للوقاية والحد من فيروس كورونا، خلال مراحل السفر المختلفة قبل وأثناء وبعد وصول الرحلة، حيث تم تركيب فلاتر في أجهزة تكييف جميع طائرات مصر للطيران والتي يمكنها التقاط ما يصل إلى 99% من الفيروسات والميكروبات والبكتيريا، ويرتدي جميع أفراد الطاقم الجوي الكمامات وأغطية الوجه والقفازات، بالإضافة إلى توفير universal protection kit تحتوي على مطهرات، قفزات، كمامات، مع توفير كميات إضافية مع طاقم الطائرة، مع تخصيص مكان لذوي الأمراض المزمنة وغيرها، الذين يتعذر عليهم ارتداء الكمامة لفترات طويلة، وتخصيص آخر صفين في الطائرة لعزل الركاب الذين قد تظهر عليهم أعراض مرضية، وتخصيص أحد أفراد أطقم الضيافة لخدمتهم، مع تخصيص دورة مياه مستقلة بهم، ولا يتم تقديم وسادات أو أغطية أو مشروبات ساخنة على متن الطائرة، وأن تكون جميع الوجبات المقدمة وأدوات الطعام مغلفة معدة بطريقة آمنة وخاضعة لكل معايير السلامة والجودة.

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