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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

بدء تسليم دفعة جديدة من «سكن مصر» بالقاهرة الجديدة

الجمعة 09/أكتوبر/2020 - 11:03 ص
الدكتور عاصم الجزار،
الدكتور عاصم الجزار،
محمد إبراهيم
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أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، سيبدأ الأحد 1112020 وحتى 30122020، تسليم دفعة جديدة من الوحدات السكنية بمشروع "سكن مصر" للإسكان المتوسط للفائزين بالمرحلتين الأولى والثانية.

وفي بيان للوزارة اليوم، أوضح المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، أنه سيتم تسليم وحدات "سكن مصر" بمسلسل 14 بجوار الجامعة الألمانية ومسلسل رقم 10 بالمرحلة الأولى، ووحدات "سكن مصر" بمسلسل رقم 6 بالمرحلة الثانية، مشيرًا إلى أنه على المواطن الفائز بالوحدة التوجه لبنك التعمير والإسكان فرع مدينة نصر (2 شارع عباس العقاد) لإنهاء إجراءات البنك، ثم التوجه لجهاز التجمع الثالث (مكتب خدمة المواطنين بالتجمع الثالث) بخطاب البنك وصورة من الشيكات الموقع عليها، وذلك لتسجيل البيانات على الشبكة، واستلام خطاب للموقع لمعاينة واستلام الوحدة.

وقال"غنيم"،: بالنسبة لوحدات مسلسل 14 بالمرحلة الأولى، سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 1، يوم 1112020، ووحدات العمارة رقم 2، يوم 2112020، ووحدات العمارة رقم 3، يوم 3112020، ووحدات العمارة رقم 4، يوم 4112020، ووحدات العمارة رقم 5، يوم 5112020.

وأضاف رئيس جهاز القاهرة الجديدة،: بالنسبة لوحدات مسلسلي رقم 10 بالمرحلة الأولى ومسلسل رقم 6 بالمرحلة الثانية، سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 14، يوم 1112020، ووحدات العمارة رقم 15، يوم 2112020، ووحدات العمارة رقم 16، يوم 3112020، ووحدات العمارة رقم 17، 4112020، ووحدات العمارة رقم 18، يوم 5112020، ووحدات العمارة رقم 19، يوم 8112020، ووحدات العمارة رقم 20، يوم 9112020، ووحدات العمارة رقم 21، يوم 10112020، ووحدات العمارة رقم 22، يوم 11112020، ووحدات العمارة رقم 23، يوم 12112020، ووحدات العمارة رقم 24، يوم 15112020، ووحدات العمارة رقم 25، يوم 16112020، ووحدات العمارة رقم 26، يوم 17112020، ووحدات العمارة رقم 27، يوم 18112020، ووحدات العمارة رقم 28، يوم 19112020، ووحدات العمارتين رقمي 1 و29، يوم 22112020، ووحدات العمارتين رقمى 2 و30، يوم 23112020، ووحدات العمارتين رقمى 3 و31، يوم 24112020، ووحدات العمارتين رقمي 4 و32، يوم 25112020، ووحدات العمارتين رقمى 5 و33، يوم 26112020، ووحدات العمارتين رقمى 6 و34، يوم 29112020، ووحدات العمارتين رقمي 7 و35، يوم 30112020.
وأشار المهندس أمين غنيم، إلى إنه سيتم تسليم وحدات العمارتين رقمي 8 و36، يوم 1122020، ووحدات العمارتين رقمى 9 و37، يوم 2122020، ووحدات العمارتين رقمى 10 و38، يوم 3122020، ووحدات العمارتين رقمي 11 و39، يوم 6122020، ووحدات العمارتين رقمى 12 و40، يوم 7122020، ووحدات العمارة رقم 41، يوم 8122020، ووحدات العمارة رقم 42، يوم 9122020، ووحدات العمارة رقم 43، يوم 9122020، ووحدات العمارة رقم 44، يوم 13122020، ووحدات العمارة رقم 45، يوم 14122020، ووحدات العمارة رقم 46، يوم 15122020، ووحدات العمارة رقم 47، يوم 16122020، ووحدات العمارة رقم 48، يوم 17122020، ووحدات العمارة رقم 49، يوم 20122020، ووحدات العمارة رقم 50، يوم 21122020، ووحدات العمارة رقم 51، يوم 22122020، ووحدات العمارة رقم 52، يوم 23122020، ووحدات العمارة رقم 53، يوم 24122020، ووحدات العمارة رقم 54، يوم 27122020، ووحدات العمارة رقم 55، يوم 28122020، ووحدات العمارة رقم 56، يوم 29122020، ووحدات العمارة رقم 57، يوم 30122020.

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