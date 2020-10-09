اليوم.. الكنيسة تحتفل بتذكار الأعياد الثلاثة السيدية الكبرى

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم الجمعة 9 أكتوبر، بتذكار الأعياد الثلاثة السيدية الكبرى، البشارة والميلاد والقيامة.وكانت قد رتبت الكنيسة الأرثوذكسية الاحتفال بتلك الأعياد في اليوم التاسع والعشرين من كل شهر قبطي بتذكار الأعياد السيدية الكبرى، حيث تصلي فيها الكنيسة الأرثوذكسية بالطقس الفرايحي مع بقاء القراءات كما هي بالقطمارس، ولا يتم هذا الاحتفال في شهري طوبة وأمشير اللذين يرمزان إلى الناموس والأنبياء ولأنهما يسبقان شهر برمهات الذي تمت فيه البشارة بميلاد السيد المسيح.