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الجمعة 09 أكتوبر 2020 الموافق 22 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ الإسكندرية يطلق ماراثون الدراجات من المحمودية (صور)

الجمعة 09/أكتوبر/2020 - 11:23 ص
اللواء محمد الشريف
اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية
هبه عويضه
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قال اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، إن انطلاق ماراثون الدراجات اليوم من محور المحمودية المروري الجديد الذي افتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسي الشهر الماضي، هو أول السباقات التي تقام على المحور، والذي يؤكد للجميع حجم التطور والنهضة التي حدثت بأحد شرايين المرور الجديدة والتي أحدثت نقلة نوعية كبيرة في الحياة وخلق اُسلوب حياة رياضي جديد لممارسة الرياضة عليها.

وأطلق محافظ الإسكندرية صباح اليوم إشارة بدء الماراثون الذي نظمته وزارة الشباب والرياضة، وأطلق الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة عبر البث المباشر "الفيديو كونفرنس" الماراثون بجميع محافظات مصر تحت شعار "شباب مصر يهنئ مصر في عيد النصر".

ويأتي ذلك تزامنا مع مبادرة "إسكندرية بتفرح"، ويشارك به ما يقرب من 2000 شاب من مراكز الشباب وأعضاء الفرق الرياضية، بحضور الدكتورة صفاء الشريف وكيل وزارة الشباب والرياضة بالثغر، والدكتورة سونيا دنيا رئيس الإدارة المركزية للتنمية الرياضية بالوزارة.

وقدم المحافظ الشكر لوزير الشباب والرياضة لإقامة السباق الذي يشجع الشباب وجميع الفئات العمرية على ممارسة الرياضة، متمنيا إقامة العديد من السباقات أسبوعيا، وحث الجميع للمشاركة في ماراثونات ركوب الدراجات والجري والمشي التي تقيمه الجهات المعنية بجميع أنحاء المحافظة، وجعل الرياضة أسلوب حياة للحفاظ على صحتهم.
محافظ الإسكندرية يطلق ماراثون الدراجات من المحمودية (صور)
محافظ الإسكندرية يطلق ماراثون الدراجات من المحمودية (صور)
محافظ الإسكندرية يطلق ماراثون الدراجات من المحمودية (صور)
محافظ الإسكندرية يطلق ماراثون الدراجات من المحمودية (صور)
محافظ الإسكندرية يطلق ماراثون الدراجات من المحمودية (صور)
محافظ الإسكندرية يطلق ماراثون الدراجات من المحمودية (صور)
محافظ الإسكندرية يطلق ماراثون الدراجات من المحمودية (صور)
محافظ الإسكندرية يطلق ماراثون الدراجات من المحمودية (صور)
محافظ الإسكندرية يطلق ماراثون الدراجات من المحمودية (صور)
محافظ الإسكندرية يطلق ماراثون الدراجات من المحمودية (صور)

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