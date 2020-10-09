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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

الحكومة تحذر من رسالة مفبركة تشكك في لقاح الأنفلونزا الموسمية

الجمعة 09/أكتوبر/2020 - 10:56 ص
لقاح الأنفلونزا
لقاح الأنفلونزا الموسمية
محمد إبراهيم
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نفى المركز الإعلامي لرئاسة الوزراء، صحة ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي كرسالة صوتية منسوبة لأحد المسؤولين تحذر من تناول لقاح الأنفلونزا الموسمية.

وقال المركز في تقرير الشائعات الدوري الصادر اليوم، أنه تواصل مع وزارة الصحة والسكان، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة للرسالة الصوتية المتداولة التي تحذر من تناول لقاح الأنفلونزا الموسمية، وأن الرسالة مفبركة، مُوضحةً أن لقاح الأنفلونزا الموسمية سليم وآمن ومطابق لكافة المعايير القياسية الدولية، ويتم تحديثه سنويًا، مُناشدةً المواطنين استقاء المعلومات من المصادر الرسمية التابعة للوزارة، سواء من خلال موقعها الإلكتروني أو عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي سياق متصل، تم زيادة حصة لقاحات الأنفلونزا الموسمية لهذا العام بخمسة أضعاف مقارنةً بالعام الماضي، لتلبية احتياجات المواطنين خاصةً كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، من خلال توفير 2.5 مليون جرعة من لقاح الأنفلونزا الموسمية مقابل 500 ألف جرعة بالسنوات الماضية، حيث حرصت الدولة هذا العام على استقدام اللقاح الأفضل، وهو اللقاح الرباعي السلالات للوقاية من الأنفلونزا الموسمية خلال فصل الشتاء، باعتباره ليس له أي أعراض جانبية أو مضاعفات، وتتمثل أبرز الفئات المستهدفة بالمصل في أصحاب الأمراض المزمنة (السكر والضغط والفشل الكلوي والقلب، ومرضى الحساسية ومرضى التليف الرئوي والسدة الرئوية، والأطفال أكبر من 6 أشهر، ومرضى ضعف المناعة، والحوامل، وكبار السن).

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