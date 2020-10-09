حبس سائق قتل زميله لسرقة أموال شركة طردته من العمل بقليوب

قررت نيابة مركز قليوب بمحافظة القليوبية، اليوم الجمعة، حبس سائق 4 أيام على ذمة التحقيق لاتهامه بقتل زميله طعنا بآلة حادة، والاستيلاء منه على مبلغ مالى.واعترف المتهم أنه كان يعمل فى نفس الشركة التي يعمل بها المجني عليه ثم تركها ولم يحصل على باقى مستحقاته فأراد أن يحصل على جزء من تلك المستحقات بقتل المجنى عليه والاستيلاء على ما بحوزته من أموال ملك الشركة قائلا "ما لوش ذنب ولكن حبيت أخذ حقى من الشركة اللى طردتنى".وأضاف أنه كان على علم بأن المجنى عليه سوف يتوجه لمنطقة طنطا بمحافظة الغربية لتحصيل أموال خاصة بالشركة وطلب منه أن يذهب معه وفى طريق العودة وعند منطقة قليوب استوقف السيارة بحجة قضاء حاجته.ثم طلب من القتيل جزءً من المال إلا أنه رفض ونشبت بينهما مشادة فطعنته بـ"كاتر" كان بحوزته بالسيارة واستولى على مبلغ 25 ألف جنيه وترك الجثة على جانب الطريق واستقل السيارة إلى بداية الطريق الدائرى مكان العثور عليها وتركتها وهرب.كانت الأجهزة الأمنية بالقليوبية تلقت بلاغا من الأهالى بالعثور على جثة سائق على جانب الطريق، وانتقلت الأجهزة الأمنية تبين أن المجني عليه مقيم بدائرة قسم شرطة المرج بالقاهرة، والجثة بها جروح متفرقة وعثر بطيات ملابسه على حافظة نقوده وتحقيق شخصيته ورخصة قيادة ومبلغ مالى، وسيارة ربع نقل بجواره.وتبين أن السيارة خاصة "مالك شركة للأقمشة" يعمل عليها المجنى عليه كسائق ويقوم بتوزيع منتجات الشركة على العملاء وأنه كان فى طريق العودة من مدينة طنطا بالغربية وبحوزته مبلغ مالى من متحصلات توزيع تلك المنتجات.وتوصلت التحريات إلى أن وراء ارتكاب الواقعة، سائق مقيم فى محل إقامة المجني عليه وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، واعترف بارتباطه بعلاقة صداقة مع المجنى عليه، وتحرر المحضر اللازم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.