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الجمعة 09 أكتوبر 2020 الموافق 22 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

انطلاق ماراثون «رياضتك مناعتك دراجتك صحتك» في مطروح (صور)

الجمعة 09/أكتوبر/2020 - 10:54 ص
ماراثون (رياضتك مناعتك
ماراثون (رياضتك مناعتك
ياسمين شعيب
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انطلقت فعاليات ماراثون (رياضتك مناعتك.. دراجتك صحتك) الذي تم تنظيمه احتفالا بذكرى انتصارات أكتوبر وذلك بمشاركة اللواء خالد شعيب محافظ مطروح واللواء أشرف مصطفى السكرتير العام ومسئولي الشباب والرياضة بحضور عدد من شباب وأطفال مطروح وكبار السن.

وعبر الفيديو كونفرانس أطلق الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة شارة بدء الماراثون، وأكد محافظ مطروح أن المحافظة جاهزة لبدء الماراثون من منطقة الشراع بكورنيش المدينة مرورا بمنطقة الفيروز وروميل ثم العودة مرة أخرى إلى نقطة النهاية بمنطقة الشراع.

ووسط فرحة الأطفال والشباب شارك محافظ مطروح بدراجته الخاصة في الماراثون الذي تم تنظيمه احتفالا بذكرى انتصارات أكتوبر وتشجيع الشباب على الرياضية.
انطلاق ماراثون «رياضتك مناعتك دراجتك صحتك» في مطروح (صور)
انطلاق ماراثون «رياضتك مناعتك دراجتك صحتك» في مطروح (صور)
انطلاق ماراثون «رياضتك مناعتك دراجتك صحتك» في مطروح (صور)
انطلاق ماراثون «رياضتك مناعتك دراجتك صحتك» في مطروح (صور)
انطلاق ماراثون «رياضتك مناعتك دراجتك صحتك» في مطروح (صور)
انطلاق ماراثون «رياضتك مناعتك دراجتك صحتك» في مطروح (صور)
انطلاق ماراثون «رياضتك مناعتك دراجتك صحتك» في مطروح (صور)
انطلاق ماراثون «رياضتك مناعتك دراجتك صحتك» في مطروح (صور)
انطلاق ماراثون «رياضتك مناعتك دراجتك صحتك» في مطروح (صور)
انطلاق ماراثون «رياضتك مناعتك دراجتك صحتك» في مطروح (صور)
انطلاق ماراثون «رياضتك مناعتك دراجتك صحتك» في مطروح (صور)
انطلاق ماراثون «رياضتك مناعتك دراجتك صحتك» في مطروح (صور)
انطلاق ماراثون «رياضتك مناعتك دراجتك صحتك» في مطروح (صور)
انطلاق ماراثون «رياضتك مناعتك دراجتك صحتك» في مطروح (صور)

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