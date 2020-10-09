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الجمعة 09 أكتوبر 2020 الموافق 22 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
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وفاة سامية زين العابدين عضو «الوطنية للصحافة» وزوجة الشهيد عادل رجائى
الجمعة 09/أكتوبر/2020 - 11:23 ص
سامية زين العابدين
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توفيت صباح اليوم الكاتبة الصحفية سامية زين العابدين، عضو الهيئة الوطنية للصحافة، وزوجة الشهيد الراحل اللواء عادل رجائي.
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