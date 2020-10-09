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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

الكشف وتقديم العلاج لـ 1178 مواطنا في قافلة طبية ببني سويف

الجمعة 09/أكتوبر/2020 - 10:47 ص
قافلة طبية ببني سويف
قافلة طبية ببني سويف
بنى سويف - محمد حفيظ
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تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم الجمعة، سير العمل في خطة القوافل الطبية التي تنفذها إدارة القوافل العلاجية بمديرية الصحة بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني والتي تستهدف إيصال ودعم مستوى الخدمة الطبية الشاملة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجا، ضمن الجهود التي تنفذها الحكومة وتحت مظلة المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"

وتبين من التقرير، الذي عرضه الدكتور محمد يوسف وكيل وزارة الصحة، أنه تم تنفيذ قافلة طبية بقرية طنسا بنى مالو مركز ببا على مدار يومين متتاليين (الأربعاء والخميس) مكونة من 8 عيادات في تخصصات (الباطنة والأطفال والعظام والنساء والرمد والأسنان، الجلدية، تنظيم الأسرة) وسط إجراءات وقائية مشددة.

حيث تم الكشف على 1178 مريض وصرف العلاج لهم بالمجان، وإجراء التحاليل والأشعة لعدد منهم على النحو التالي: معمل دم 79، معمل طفيليات 15، حالات الأشعة 25، موجات فوق صوتية، 44 مريض، عدد استصدار 4 قرارات نفقة دولة، تحويل عدد 37 مريض للمستشفيات لاستكمال العلاج، فيما تم عمل فحوصات الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر لعدد 80 مواطن.

كما شملت القافلة ندوات تثقيف صحي لعدد 121 مواطن، كانت موضوعات الندوات التثقيفية عن كيفية الوقاية من الأمراض المعدية مثل الالتهاب الكبدي الفيروسي، فيروس كورونا المستجد، السعار، أنفلونزا الطيور، الطفيليات المعوية والبلهارسيا، والأمراض الغير معدية مثل: الضغط والسكر والسمنة، أورام الصدر، بجانب التوعية بأهمية: تنظيم الأسرة، النظافة الشخصية ونظافة المنزل والتغذية السليمة للسيدة الحامل والطفل وكبار السن، ومتابعة الحمل وعلامات الخطورة.

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