رئيس الحكومة الروسية يصل يريفان للمشاركة في اجتماع الاتحاد الأوراسي

وصل رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين إلى العاصمة الأرمينية يريفان، حيث استقبله نظيره الأرمني نيكول باشينيان، للمشاركة في اجتماع المجلس المشترك بين الحكومات التابع للاتحاد الاقتصادي الأوراسي.وبثت وكالة أنباء "نوفوستي" الروسية اليوم الجمعة مقطع فيديو يظهر باشينيان وهو يصافح نظيره الروسي داخل مجمع الحفلات والرياضة في يريفان، الذي يستضيف الاجتماع، الذي يشارك فيه، بجانب ميشوستين وباشينيان، نظيراهما البيلاروسي رومان جولوفتشينكو، والكازاخستاني عسكر مامين.ومن المقرر أن يتطرق الاجتماع إلى مشروع اتجاهات التنمية الاستراتيجية للتكامل الاقتصادي الأوراسي حتى عام 2025، وتنظيم التجارة الإلكترونية عبر الحدود، والإجراءات المشتركة لدعم أعضاء الاتحاد ومسائل أخرى، مع إعارة اهتمام خاص إلى الظروف الوبائية ومحاربة فيروس "كورونا" المستجد.تأتي زيارة ميشوستين إلى يريفان في وقت كثفت فيه روسيا جهودها بغية خفض التصعيد العسكري ووقف العمليات القتالية بين أذربيجان وقوات الدفاع الذاتي في ناجورني كاراباخ المدعومة من أرمينيا.