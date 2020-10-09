وزير الشباب يطلق ماراثون الدراجات بالمنوفية (صور)

نظمت مديرية الشباب والرياضة بالمنوفية ماراثون الدراجات تحت رعاية اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة تحت شعار "شباب مصر يهنئ مصر في يوم النصر"، وذلك ضمن عدد من الفعاليات المستمرة التي تنظمها وزارة الشباب والرياضة احتفالًا بالذكرى الـ 47 لانتصارات أكتوبر المجيدة.وأطلق وزير الشباب والرياضة شارة بدء ماراثون الدراجات بجميع محافظات الجمهورية عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وانطلق الماراثون من ميدان سليمان متولي بمدينة قويسنا، مرورًا بكوبري مبارك وصولًا لمقر مديرية الشباب والرياضة بمدينة شبين الكوم.ذلك بحضور الدكتور محمد سلامة وكيل الرياضة والأستاذ حسن بدر وكيل الشباب بمديرية الشباب والرياضة بالمنوفية والدكتور حسين فرج مدير إدارة البرامج البدنية بالإدارة المركزية لمراكز الشباب نائبًا عن الوزير والأستاذ سامي سرور رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون والأستاذ أشرف الليثي رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة منوف ومجموعة شباب من أبناء المحافظة ولفيف من القيادات التنفيذية بالمحافظة.وأوضح وكيل الرياضة بالمنوفية أن الماراثون يشارك فيه 300 متسابق بالإضافة إلى عدد كبير من الفتيات وكبار السن، مشيرًا إلى أن سباق الشباب على مسافة 12 كم والفتيات 7 كم وكبار السن لمسافة 5 كم، مؤكدًا أن الوزارة خصصت جوائز تصل إلى 500 جنيه لأول 25 متسابق على كل محافظة توزع على أول 15 فائزا من الشباب و5 فتيات و5 كبار سن بالإضافة إلى مجموعة من الجوائز التقديرية.وقدم «أبو ليمون» التهنئة للقيادة السياسية والقوات المسلحة وجموع الشعب المصري بمناسبة الذكرى الـ 47 لانتصارات أكتوبر المجيدة، مؤكدًا على دور القوات المسلحة فى حفظ أمن واستقرار البلاد وسلامة أراضيها.ووجه المحافظ رسالة شكر وتقدير لأسر الشهداء الذين قدموا أغلى ما يملكون فداءً لوطننا الغالى مؤكدًا أن مصر تفتخر بكل شهدائها الأبطال الذين ضحوا بدمائهم الطاهرة من أجل رفعة هذا الوطن، متمنيًا لوطننا العزيز المزيد من التقدم والازدهار في ظل القيادة الرشيدة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.