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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

حقيقة إنهاء تعاقدات الإسكان الاجتماعى وتغريم المواطنين 20 ألف جنيه

الجمعة 09/أكتوبر/2020 - 10:59 ص
الإسكان الاجتماعي
الإسكان الاجتماعي
محمد إبراهيم
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نفى المركز الإعلامي لرئاسة الوزراء، صحة ما انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن صندوق الإسكان الاجتماعي يرسل خطابات للمواطنين لإنهاء تعاقدهم على الوحدات السكنية المخصصة لهم مع تغريمهم 20 ألف جنيه.

وقال المركز في تقرير الشائعات الدوري الصادر اليوم، إنه تواصل مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإرسال صندوق الإسكان الاجتماعي أي خطابات للمواطنين لإنهاء تعاقدهم على الوحدات السكنية المخصصة لهم أو تغريمهم أي مبالغ مالية، وأن هذه الخطابات مفبركة، وغير تابعة للصندوق نهائيًا، مُوضحةً أن الصندوق يمتلك قنوات اتصال متعددة تتمثل في (الموقع الإلكتروني، والصفحات الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، ومراكز خدمة العملاء)، يمكن أن يتوجه من خلالها لمخاطبة الجمهور، دون إرسال أي خطابات رسمية، مُناشدةً المواطنين ضرورة الرجوع لتلك القنوات الرسمية، مُشددةً على اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال مروجي هذه الخطابات.

وفي سياق متصل، فإن هناك 15 مركزًا لخدمة العملاء يمكن من خلالها مخاطبة العملاء، وهي «15 مايو – السادات – الشروق - أسيوط الجديدة - دمياط الجديدة - الصالحية الجديدة – العبور - الوادي الجديد - بني سويف (إدارة التسكين) - أسوان الجديدة - العاشر من رمضان - بنى سويف الجديدة - محافظة كفر الشيخ – بورسعيد - محافظة المنيا»، كما يمكن للعملاء التواصل معها عبر 4 خطوط ساخنة وهي "1188- 5999 - 5777 – 09007117"، وكذلك خدمة الرسائل القصيرة والتي يمكن التواصل معها عبر رقم 1124، فضلًا عن إمكانية التواصل عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للصندوق على الرابط التالي " SHMFF.gov.eg"، أو رابط "cservices.shmff.gov.eg"، أو عبر الصفحات الرسمية للصندوق على مواقع التواصل الاجتماعي، عبر رابط فيسبوك "www.facebook.comSHMFFEG"، ورابط يوتيوب "www.youtube.comcshmffeg".

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