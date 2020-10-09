«ثقافة المنيا» تطلق برنامج ترسيخ قيم المواطنة بسمالوط

تستكمل الهيئة العامة لقصور الثقافة البرنامج الثقافي والفني لتعزيز قيم وممارسات المواطنة لمواجهة التطرف والأحداث الطائفية، وتنطلق أولى فعاليات البرنامج بقرية إطسا المحطة، بفرع ثقافة المنيا، غدا السبت يستمر حتى 12 أكتوبر الجارى.ويتضمن البرنامج ورشة فنية بالفوم الملون عن انتصارات أكتوبر، ورشة رسم وتلوين، عرض سينما عن انتصارات أكتوبر، أصبوحة شعرية وفقرة اكتشاف مواهب، ورشة فنية إعادة تدوير خامات البيئة، إلى جانب منفذ بيع الكتاب الذى يضم العديد من الكتب والمجلات المتنوعة لإصدارات الهيئة العامة لقصور الثقافة، وذلك بمركز شباب إطسا المحطة.