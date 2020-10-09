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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

أمير سعودى يستهزئ بأردوغان ويطالب بمقاطعة البضائع التركية

الجمعة 09/أكتوبر/2020 - 12:31 م
الأمير السعودي، عبدالرحمن
الأمير السعودي، عبدالرحمن بن مساعد
مروة عنبر
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طالب الأمير السعودي، عبدالرحمن بن مساعد آل سعود، بمقاطعة البضائع التركية، وذلك ردًا على تصريح للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قال فيه إن بلاده تحمي دول الخليج عبر قطر.

وأعاد الأمير نشر تصريح نقلته قناة الـBBC، عن أردوغان وقال فيه "الجيش التركي يحافظ على استقرار دول الخليج من خلال قطر"، حسب قوله.

وعلق الأمير عبدالرحمن بن مساعد آل سعود، على تصريح أردوغان قائلًا: "لذلك أدعو الجميع لمقاطعة شعبية كاملة للمنتجات التركية كي نحافظ على استقرار اقتصاد تركيا ونقويه"، على حد تعبيره، وفقًا لما نقله موقع لبنان 24.

وكان أردوغان قد وصل إلى العاصمة القطرية الدوحة، يوم الأربعاء الماضي، بعد أن قدم واجب العزاء بأمير الكويت الراحل، الشيخ صباح الأحمد الصباح.

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