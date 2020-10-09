رئيس «الغردقة» يطلق شارة بدء ماراثون الدراجات (صور)

أطلق اللواء عاطف وجدي رئيس مدينة الغردقة، وفراج عبدالمقصود وكيل وزارة الشباب والرياضة بالبحر الأحمر شارة بدء الماراثون الرياضي للدراجات الذي نظمته مديرية الشباب والرياضة بالبحر الأحمر تحت شعار "رياضتك مناعتك.. دراجتك صحتك"، احتفالا بنصر أكتوبر برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.وانطلق الماراثون من الممشى السياحي وتم تقسيم المشاركين إلى فئات الرواد أكبر من 50 عامًا لمسافة 5 كم، وللشباب 15 كم، والفتيات مسافة 7 كم.ويحصل الفائز بالمركز الأول على جائزة نقدية بقيمة 2000 جنيه على لكل من الفائزين في المستويات الثلاث الرواد والفتيات والشباب.ويحصل المركز الثانى على 1500 جنيه والثالث على 1000 جنيه، بالإضافة إلى 25 جائزة أخرى، وقامت إدارة المرور والأجهزة الأمنية بتأمين خط سير الماراثون الذي ينتهي أمام النادي الاجتماعي بالغردقة.