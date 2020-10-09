رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 09 أكتوبر 2020 الموافق 22 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

رئيس قرغيزستان يقبل استقالة الحكومة ورئيس الوزراء

الجمعة 09/أكتوبر/2020 - 12:27 م
رئيس قيرغيزستان سورونباي
رئيس قيرغيزستان سورونباي جينبيكوف
أ ش أ
طباعة
وق.ع رئيس قرغيزستان سورونباي جينبيكوف، اليوم الجمعة، مرسوما بقبول استقالة الحكومة ورئيس الوزراء.

وذكرت الخدمة الصحفية الخاصة للرئيس- وفق ما نقلته وكالة أنباء قابار الرسمية في قرغيزستان- في بيان: "إن رئيس قرغيزستان، سورونباي جينبيكوف، وقّع المرسوم بقبول استقالة رئيس الوزراء كوباتبك بورونوف وفقًا للمادة الخاصة بذلك في دستور جمهورية قرغيزستان والقانون الدستوري لحكومة جمهورية قرغيزستان".

وتعتبر الحكومة القرغيزية بذلك مستقيلة، ووفقًا للمرسوم من المقرر أن يواصل رئيس الوزراء والنائب الأول لرئيس الوزراء ونواب رئيس الوزراء وأعضاء الحكومة أداء واجبات أعضاء الحكومة القرغيزية لحين تشكيل الحكومة الجديدة.

وأعلن جينبيكوف، الاثنين الماضي، استعداده للاستقالة عند استعادة القانون والنظام في البلاد.

جدير بالذكر أنه عقب الانتخابات البرلمانية في قرغيزستان، التي جرت في 4 أكتوبر، نظمت بعض الأحزاب السياسية، التي خسرت الانتخابات، احتجاجات يوم الاثنين للمطالبة بإلغاء نتائج الانتخابات.

وتصاعدت الاحتجاجات إلى اشتباكات بين الشرطة والمتظاهرين.

واستولى المشاركون في الاحتجاج على مبنى البرلمان، واستقال رئيس الوزراء ورئيس البرلمان، وألغت لجنة الانتخابات المركزية أمس الأول نتائج الانتخابات البرلمانية.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تابع.. موقع وزارة القوى العاملة 2020 للاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة

تحريات «عنتيل الجيزة».. صور وفيديوهات لـ16 سيدة «متزوجة وعزباء وفتاة ليل»

«طلاق وهجر المنازل» توابع انتشار فيديوهات «عنتيل الجيزة»

الآن.. رابط وخطوات التسجيل فى منحة العمالة المتضررة

الصور

image description

مواصلة أعمال إحلال وتجديد الوحدة الصحية بقرية تاسا بأسيوط

image description

ضبط مصنع دون ترخيص يقلد العلامات التجارية بأسيوط

image description

أسيوط تشارك في الماراثون القومي للدراجات بمناسبة نصر أكتوبر

image description

الموتمر الصحفي للمهرجان الجونه في دورته الرابعه

image description

وادي دجلة «يعمّق» جراح الزمالك

الأكثر قراءة

تابع.. موقع وزارة القوى العاملة 2020 للاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة

الآن.. رابط وخطوات التسجيل فى منحة العمالة المتضررة

حقيقة إنهاء تعاقدات الإسكان الاجتماعى وتغريم المواطنين 20 ألف جنيه

إصابة بطل كمال الأجسام بيج رامى بفيروس كورونا

إنفوجراف

image description

ملابسات وفاة عويس الرواى فى 5 نقاط

image description

سجون تميم جحيم القطريين على الأرض (إنفوجراف)

image description

الكنيسة تحتفل بذكرى استشهاد القديس بروفوديوس الخيالي

image description

صائدو الإرهابية.. أبرز نواب العالم المطالبين بحظر الإخوان (إنفوجراف)

نجم الساعة

وائل الفشنى: أقرأ القرآن وأبكى قبل الصعود للمسرح.. ولا أنام إلا على صوت الحصرى

منوعات

النشرة المرورية اليوم.. سيولة في شوارع القاهرة والجيزة

اليابان تحذر من أمطار غزيرة ورياح مع اقتراب إعصار «تشان هوم»

قتل 1500 خنزير في كوريا الجنوبية

أفضل أدعية يوم الجمعة الواردة في السنة

أيام زمان

قصة حياة الفنانة هياتم.. رقصت أمام حليم ورفضت عرض الزواج من حاكم عربى

نجاح الموجى.. معلومات لا تعرفها عن الكوميديان «المظلوم»

كيف «زحلق» أنور وجدي والد ليلى فوزي من موقع التصوير ليقبّلها؟

«لم تخف أو تبكِ».. كيف وصفت جيهان السادات لحظات الرئيس الأخيرة؟

مقالات الرأي
مدحت بشاى
عندما لا نضع الجرس فى رقبة القط
د. محمد عفيفي
التعليم أولًا
جمال طه
حرب الغاز والصراع على «ناجورنو كراباخ»
ماجد حبته
هزم كورونا.. وهزمته طالبان
المزيد

الثقافة

«النساء في زمن كورونا» ورشة للكاتبة سحر الموجي غدا

«الأنثروبولوجيا البصرية: كيف نفهم المدينة؟» ورشة لفرح حلابة غدا

الجامعة الأمريكية تحتفي بحياة هوغو ماركوس

صدور «التيار التجريبي في المسرح العربي الحديث» لعبدالكريم برشيد