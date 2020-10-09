اعتقال 9 فلسطينيين وقوات الاحتلال تغلق طرقًا رئيسية شرق نابلس

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، 9 فلسطينيين من الخليل وجنين وفي خان يونس وفتشت عدة منازلهم.وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، بأن قوات الاحتلال داهمت عدة أحياء في مدينة الخليل واعتقلت أربعة فلسطينيين، أثناء عملهم في "مسلخ" بسوق العميان وسط المدينة.وفي جنين، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، شابا فلسطينيا من قرية زبوبا شمال غرب جنين، وآخر من مخيم جنين بعد استدعائه لمقابلة مخابرات الاحتلال في معسكر سالم.وأوضحت أن قوات الاحتلال اقتحمت قرية الجلمة شمال شرق جنين، وداهمت المنازل والمحلات التجارية المحاذية لجدار الضم والتوسع العنصري، وفرضت عليهم عدم الخروج من المنازل أو فتح محلاتهم التجارية بعد الساعة العاشرة مساء يوميًا.كما أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، طرقًا رئيسية شرق قرية بيت دجن شرق نابلس، لعرقلة مشاركة المواطنين بفعالية زراعة الأشجار في القرية.وأفادت وكالة "وفا" بأن عددًا من الآليات العسكرية الإسرائيلية اقتحمت القرية، وبدأت بإغلاق عدة طرق شرق القرية تعرف بالمصيّف، وهو المكان الذي ستتم فيه فعالية زراعة الأشجار.وكانت لجنة القوى والمؤسسات الوطنية في محافظة نابلس، وهيئة مقاومة الجدار والاستيطان، دعتا لزراعة الأشجار في الأراضي المهددة بالاستيلاء شرق بيت دجن.وفي قطاع غزة، اعتقلت قوات الاحتلال، 3 فلسطينيين شرق مدينة خان يونس جنوب القطاع، وأطلقت الرصاص الحي صوب أراضي المواطنين الزراعية شرق القطاع.كما أطلقت قوات الاحتلال الرصاص الحي على أراضي زراعية شرق حي الزيتون شرق مدينة غزة، تزامنًا مع قطف المواطنين ثمار الزيتون في أراضيهم القريبة من الشريط الحدودي.