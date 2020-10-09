رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 09 أكتوبر 2020 الموافق 22 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«حزب أوغلو» يطالب أردوغان بالكشف عن مصادر ثروته

الجمعة 09/أكتوبر/2020 - 10:33 م
أحمد داود أوغلو و
أحمد داود أوغلو و أردوغان
مروة عنبر
طباعة
أكد رئيس حزب المستقبل، أحمد داود أوغلو، أن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، ليس له الحق في حث المواطنين على التحلي بالصبر، إلا إذا أوضح للشعب مصدر ثروته الشخصية وهو وحاشيته.

وأضاف داود أوغلو في اجتماع للحزب، أنه لا يصح استخدام المبادئ الدينية في توجيه المواطنين إلى التحلي بالصبر في هذا السياق لأن هذا يسيء إلى الدين، وفقا لما نقله موقع تركيا الآن.

وفى السياق، قال مدير الخزانة والتكاليف في حزب المستقبل، سيركان أوزكان، "إن تركيا تمر بأزمة إدارة في ظل النظام الرئاسي في ديون تركيا الخارجية الحالية تبلغ 430 مليار دولار علينا أن ندفع 176 مليار دولار في الأشهر الـ12 المقبلة ويبلغ صافي عجز العملة الأجنبية للبنك المركزي 53 مليار دولار".

وأكد أوزكان أن الحكومة لا تفعل الكثير بشأن تطوير الاقتصاد، بما أن البلاد يديرها فريق جاهل اقتصاديا، فقد باعوا 120 مليار دولار من العملات الأجنبية لموازنة قيمة التبادل بشكل غير قانوني وعلى الرغم من ذلك، بقي الدولار عند 8 ليرات.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الآن.. رابط وخطوات التسجيل فى منحة العمالة المتضررة

الدفعة الرابعة.. رابط تحديث بيانات العمالة الغير منتظمة 2020

تابع.. موقع وزارة القوى العاملة 2020 للاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة

بالمستندات.. قنبلة مدوية يفجرها «الباز» فى معسكر قطر وتركيا الليلة

الصور

image description

وقد تهزمه المخدرات!

image description

جنازة النائبة منى منير بكنيسة المرعشلي بالزمالك

image description

مواصلة أعمال إحلال وتجديد الوحدة الصحية بقرية تاسا بأسيوط

image description

ضبط مصنع دون ترخيص يقلد العلامات التجارية بأسيوط

image description

أسيوط تشارك في الماراثون القومي للدراجات بمناسبة نصر أكتوبر

الأكثر قراءة

تابع.. موقع وزارة القوى العاملة 2020 للاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة

«آخر النهار» يخترق معسكر الإخوان ويفضح «سبوبة» الإقامات في تركيا

الآن.. رابط وخطوات التسجيل فى منحة العمالة المتضررة

نيابة أوسيم تأمر بضبط 4 سيدات ظهرن بفيديوهات «عنتيل الجيزة»

إنفوجراف

image description

ملابسات وفاة عويس الرواى فى 5 نقاط

image description

سجون تميم جحيم القطريين على الأرض (إنفوجراف)

image description

الكنيسة تحتفل بذكرى استشهاد القديس بروفوديوس الخيالي

image description

صائدو الإرهابية.. أبرز نواب العالم المطالبين بحظر الإخوان (إنفوجراف)

نجم الساعة

وائل الفشنى: أقرأ القرآن وأبكى قبل الصعود للمسرح.. ولا أنام إلا على صوت الحصرى

منوعات

«برنامج الأغذية العالمي» يفوز بجائزة نوبل للسلام

رابط نتيجة تنسيق الأزهر 2020.. بوابة الحكومة المصرية لخدمات تنسيق الثانوية الأزهرية

ما العلاقة بين كورونا وفيتامين D؟

فاينانشيال تايمز: بؤر عودة كورونا تقوض ثقة العلماء فى «مناعة القطيع»

أيام زمان

«بحس إني مشحون».. لماذا يكره عبد الوهاب السفر بالطائرة؟

قصة فرقة رضا.. كيف تحول حلم شقيقين إلى حقيقة بدعم عبدالناصر؟

«أرفض ظهور فتيات عاريات في أغنياتي».. اعترافات إيمان البحر درويش

«كتبت لـ هاني شاكر نكاية في حليم».. اعترافات مجدي نجيب

مقالات الرأي
د.كريمة الحفناوى
75 عامًا على تأسيس الأمم المتحدة
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ بكرى الصدفى.. ثالث مفتٍ للديار المصرية
صفاء النجار
عن التعليم والتلعيم «٣-3»
ماجد حبته
وقد تهزمه المخدرات!
المزيد

الثقافة

«الإسكندرية للكتاب» يجتاز أولى اختبارات جائحة كورونا بنجاح

احتفالية خاصة لفن «السماع» بقبة الغوري

«أحلام المهاجرين» تناقش تأثير الهجرة على الحياة الاجتماعية في الدلتا

صدور «التيار التجريبي في المسرح العربي الحديث» لعبدالكريم برشيد