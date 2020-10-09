«حزب أوغلو» يطالب أردوغان بالكشف عن مصادر ثروته

أكد رئيس حزب المستقبل، أحمد داود أوغلو، أن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، ليس له الحق في حث المواطنين على التحلي بالصبر، إلا إذا أوضح للشعب مصدر ثروته الشخصية وهو وحاشيته.وأضاف داود أوغلو في اجتماع للحزب، أنه لا يصح استخدام المبادئ الدينية في توجيه المواطنين إلى التحلي بالصبر في هذا السياق لأن هذا يسيء إلى الدين، وفقا لما نقله موقع تركيا الآن.وفى السياق، قال مدير الخزانة والتكاليف في حزب المستقبل، سيركان أوزكان، "إن تركيا تمر بأزمة إدارة في ظل النظام الرئاسي في ديون تركيا الخارجية الحالية تبلغ 430 مليار دولار علينا أن ندفع 176 مليار دولار في الأشهر الـ12 المقبلة ويبلغ صافي عجز العملة الأجنبية للبنك المركزي 53 مليار دولار".وأكد أوزكان أن الحكومة لا تفعل الكثير بشأن تطوير الاقتصاد، بما أن البلاد يديرها فريق جاهل اقتصاديا، فقد باعوا 120 مليار دولار من العملات الأجنبية لموازنة قيمة التبادل بشكل غير قانوني وعلى الرغم من ذلك، بقي الدولار عند 8 ليرات.