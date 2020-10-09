«أبرزها خصخصة التأمين الصحى الجديد».. الحكومة تنفى 13 شائعة
الجمعة 09/أكتوبر/2020 - 12:41 م
محمد إبراهيمطباعة
قال المركز الإعلامي لرئاسة الوزراء، إنه بناء على تكليف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، واستمرارًا لجهود المركز في متابعة ورصد الموضوعات المثيرة للجدل على شبكات التواصل الاجتماعي وعلى المواقع الإخبارية المختلفة ومتابعة ردود الفعل وتحليلها بهدف توضيح الحقائق حول تلك الموضوعات، فقد تم رصد 13 شائعة وموضوعًا خلال الفترة (من 2 حتى 9 أكتوبر 2020):
- اعتزام الحكومة خصخصة منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة.
- خصم 10% من رواتب العاملين بالجهاز الإداري للدولة لصالح صندوق "تحيا مصر".
- اقتصار الركوب المجاني والخصومات بوسائل النقل العام لمن يقل معاشه عن 2000 جنيه.
- تطبيق قانون الضريبة العقارية بأثر رجعي على العقارات التي لم يسبق تسجيلها.
- تعارض قانون التصالح مع إجراءات تركيب العدادات الكودية للمناطق العشوائية والمخالفة.
- صرف خبز غير صالح للاستهلاك الآدمي على البطاقات التموينية.
- ارتفاع أسعار الدواجن تزامنًا مع بدء تطبيق إجراءات التصدير.
- طرح أرز غير صالح للاستهلاك الآدمي بالمنافذ التموينية.
- صندوق الإسكان الاجتماعي يرسل خطابات للمواطنين لإنهاء تعاقدهم على الوحدات السكنية المخصصة لهم مع تغريمهم 20 ألف جنيه.
- إلغاء الأجر المتغير والخدمات الطبية وبدل الانتقال في مشروع لائحة الموارد البشرية لشركات قطاع الأعمال العام.
- إلغاء صرف بدل الجودة وتحسين الأداء لأعضاء هيئات التدريس بالجامعات وهيئات البحوث.
- تداول رسالة صوتية منسوبة لأحد المسئولين تحذر من تناول لقاح الأنفلونزا الموسمية.
- رفع اسم اللواء "باقي زكي" من على نفق التسعين بالقاهرة الجديدة.
نفاها المركز جميعًا، مستندًا في ذلك للتواصل مع الجهات المعنية بالرد عليها، وطالب بالإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة على الرقم التالي (2792740702) أو أرقام الواتس آب (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو إرسالها عبر البريد الإلكتروني ([email protected]) أو الاتصال على رقم بوابة الشكاوى الحكومية (16528).
- اعتزام الحكومة خصخصة منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة.
- خصم 10% من رواتب العاملين بالجهاز الإداري للدولة لصالح صندوق "تحيا مصر".
- اقتصار الركوب المجاني والخصومات بوسائل النقل العام لمن يقل معاشه عن 2000 جنيه.
- تطبيق قانون الضريبة العقارية بأثر رجعي على العقارات التي لم يسبق تسجيلها.
- تعارض قانون التصالح مع إجراءات تركيب العدادات الكودية للمناطق العشوائية والمخالفة.
- صرف خبز غير صالح للاستهلاك الآدمي على البطاقات التموينية.
- ارتفاع أسعار الدواجن تزامنًا مع بدء تطبيق إجراءات التصدير.
- طرح أرز غير صالح للاستهلاك الآدمي بالمنافذ التموينية.
- صندوق الإسكان الاجتماعي يرسل خطابات للمواطنين لإنهاء تعاقدهم على الوحدات السكنية المخصصة لهم مع تغريمهم 20 ألف جنيه.
- إلغاء الأجر المتغير والخدمات الطبية وبدل الانتقال في مشروع لائحة الموارد البشرية لشركات قطاع الأعمال العام.
- إلغاء صرف بدل الجودة وتحسين الأداء لأعضاء هيئات التدريس بالجامعات وهيئات البحوث.
- تداول رسالة صوتية منسوبة لأحد المسئولين تحذر من تناول لقاح الأنفلونزا الموسمية.
- رفع اسم اللواء "باقي زكي" من على نفق التسعين بالقاهرة الجديدة.
نفاها المركز جميعًا، مستندًا في ذلك للتواصل مع الجهات المعنية بالرد عليها، وطالب بالإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة على الرقم التالي (2792740702) أو أرقام الواتس آب (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو إرسالها عبر البريد الإلكتروني ([email protected]) أو الاتصال على رقم بوابة الشكاوى الحكومية (16528).