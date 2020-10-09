رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 09 أكتوبر 2020 الموافق 22 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«أبرزها خصخصة التأمين الصحى الجديد».. الحكومة تنفى 13 شائعة

الجمعة 09/أكتوبر/2020 - 12:41 م
شائعات
شائعات
محمد إبراهيم
طباعة
قال المركز الإعلامي لرئاسة الوزراء، إنه بناء على تكليف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، واستمرارًا لجهود المركز في متابعة ورصد الموضوعات المثيرة للجدل على شبكات التواصل الاجتماعي وعلى المواقع الإخبارية المختلفة ومتابعة ردود الفعل وتحليلها بهدف توضيح الحقائق حول تلك الموضوعات، فقد تم رصد 13 شائعة وموضوعًا خلال الفترة (من 2 حتى 9 أكتوبر 2020):

- اعتزام الحكومة خصخصة منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة.
- خصم 10% من رواتب العاملين بالجهاز الإداري للدولة لصالح صندوق "تحيا مصر".
- اقتصار الركوب المجاني والخصومات بوسائل النقل العام لمن يقل معاشه عن 2000 جنيه.
- تطبيق قانون الضريبة العقارية بأثر رجعي على العقارات التي لم يسبق تسجيلها.
- تعارض قانون التصالح مع إجراءات تركيب العدادات الكودية للمناطق العشوائية والمخالفة.
- صرف خبز غير صالح للاستهلاك الآدمي على البطاقات التموينية.
- ارتفاع أسعار الدواجن تزامنًا مع بدء تطبيق إجراءات التصدير.
- طرح أرز غير صالح للاستهلاك الآدمي بالمنافذ التموينية.
- صندوق الإسكان الاجتماعي يرسل خطابات للمواطنين لإنهاء تعاقدهم على الوحدات السكنية المخصصة لهم مع تغريمهم 20 ألف جنيه.
- إلغاء الأجر المتغير والخدمات الطبية وبدل الانتقال في مشروع لائحة الموارد البشرية لشركات قطاع الأعمال العام.
- إلغاء صرف بدل الجودة وتحسين الأداء لأعضاء هيئات التدريس بالجامعات وهيئات البحوث.
- تداول رسالة صوتية منسوبة لأحد المسئولين تحذر من تناول لقاح الأنفلونزا الموسمية.
- رفع اسم اللواء "باقي زكي" من على نفق التسعين بالقاهرة الجديدة.

نفاها المركز جميعًا، مستندًا في ذلك للتواصل مع الجهات المعنية بالرد عليها، وطالب بالإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة على الرقم التالي (2792740702) أو أرقام الواتس آب (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو إرسالها عبر البريد الإلكتروني ([email protected]) أو الاتصال على رقم بوابة الشكاوى الحكومية (16528).

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

اعترافات فرح فتاة الإسكندرية المتغيبة: هربت بسبب ضرب بابا وماما (فيديو)

قصة حياة الفنانة هياتم.. رقصت أمام حليم ورفضت عرض الزواج من حاكم عربى

«علاقة عاطفية وسوء معاملة».. التفاصيل الكاملة لاختفاء فتاة الإسكندرية

تابع.. موقع وزارة القوى العاملة 2020 للاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة

الصور

image description

مواصلة أعمال إحلال وتجديد الوحدة الصحية بقرية تاسا بأسيوط

image description

ضبط مصنع دون ترخيص يقلد العلامات التجارية بأسيوط

image description

أسيوط تشارك في الماراثون القومي للدراجات بمناسبة نصر أكتوبر

image description

الموتمر الصحفي للمهرجان الجونه في دورته الرابعه

image description

وادي دجلة «يعمّق» جراح الزمالك

الأكثر قراءة

تابع.. موقع وزارة القوى العاملة 2020 للاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة

الآن.. رابط وخطوات التسجيل فى منحة العمالة المتضررة

حقيقة إنهاء تعاقدات الإسكان الاجتماعى وتغريم المواطنين 20 ألف جنيه

إصابة بطل كمال الأجسام بيج رامى بفيروس كورونا

إنفوجراف

image description

ملابسات وفاة عويس الرواى فى 5 نقاط

image description

سجون تميم جحيم القطريين على الأرض (إنفوجراف)

image description

الكنيسة تحتفل بذكرى استشهاد القديس بروفوديوس الخيالي

image description

صائدو الإرهابية.. أبرز نواب العالم المطالبين بحظر الإخوان (إنفوجراف)

نجم الساعة

وائل الفشنى: أقرأ القرآن وأبكى قبل الصعود للمسرح.. ولا أنام إلا على صوت الحصرى

منوعات

النشرة المرورية اليوم.. سيولة في شوارع القاهرة والجيزة

اليابان تحذر من أمطار غزيرة ورياح مع اقتراب إعصار «تشان هوم»

قتل 1500 خنزير في كوريا الجنوبية

أفضل أدعية يوم الجمعة الواردة في السنة

أيام زمان

قصة حياة الفنانة هياتم.. رقصت أمام حليم ورفضت عرض الزواج من حاكم عربى

نجاح الموجى.. معلومات لا تعرفها عن الكوميديان «المظلوم»

كيف «زحلق» أنور وجدي والد ليلى فوزي من موقع التصوير ليقبّلها؟

«لم تخف أو تبكِ».. كيف وصفت جيهان السادات لحظات الرئيس الأخيرة؟

مقالات الرأي
مدحت بشاى
عندما لا نضع الجرس فى رقبة القط
د. محمد عفيفي
التعليم أولًا
جمال طه
حرب الغاز والصراع على «ناجورنو كراباخ»
ماجد حبته
هزم كورونا.. وهزمته طالبان
المزيد

الثقافة

«النساء في زمن كورونا» ورشة للكاتبة سحر الموجي غدا

«الأنثروبولوجيا البصرية: كيف نفهم المدينة؟» ورشة لفرح حلابة غدا

الجامعة الأمريكية تحتفي بحياة هوغو ماركوس

صدور «التيار التجريبي في المسرح العربي الحديث» لعبدالكريم برشيد