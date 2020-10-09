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الجمعة 09 أكتوبر 2020 الموافق 22 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

54 إصابة جديدة بكورونا في كوريا الجنوبية

الجمعة 09/أكتوبر/2020 - 09:45 ص
كورونا في كوريا الجنوبية
كورونا في كوريا الجنوبية
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سجلت كوريا الجنوبية 54 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليظل عدد الإصابات اليومي بالفيروس أقل من 100 إصابة لليوم الثاني على التوالي.

وأعلنت وكالة كوريا لمكافحة الأمراض والوقاية منها - حسب ما نقلته وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية - ارتفاع حصيلة الإصابات في البلاد إلى 24 ألفا و476 إصابة وسط تأهب السلطات الصحية بشأن الارتفاع المحتمل في عدد الإصابات بعد عطلة تشوسوك.

وكان عدد الإصابات اليومي قد وصل إلى 114 إصابة يوم الأربعاء بعد أن سجل أقل من 100 إصابة لستة أيام متتالية. ولكنه انخفض إلى أقل من 100 إصابة مرة أخرى أمس.

وحذرت السلطات الصحية من أن البلاد قد تشهد ارتفاعًا في الإصابات بكوفيد-19 بعد عطلة عيد تشوسوك التي استمرت خمسة أيام حتى يوم الأحد الماضي.

وكانت الحكومة قد حثت الناس على البقاء في منازلهم خلال عطلة تشوسوك، ولكن تشير التقديرات إلى أن حوالي 30 مليون شخص سافروا عبر البلاد لزيارة أفراد أسرهم وأقاربهم خلال العطلة.وحددت البلاد الأسبوعين السابق والجاري كفترة خاصة للحد من انتشار الفيروس، وسوف تنتهي يوم الأحد.

وارتفع العدد اليومي للإصابات الوافدة من الخارج إلى 16 إصابة، مقارنة بـ 9 إصابات في اليوم السابق، من بينها 7 إصابات وافدة من الولايات المتحدة، وإصابتان من كل من إندونيسيا والفلبين، وإصابة واحدة من كل من الهند وهولندا والمكسيك وإثيوبيا ونيجيريا. ويبلغ العدد الإجمالي للإصابات الوافدة من الخارج 3350 إصابة.

وسجلت البلاد حالة وفاة إضافية بكوفيد-19، مما رفع حصيلة الوفيات إلى 428 وفاة. وبلغ معدل الوفيات 75ر1 %.

وبلغ إجمالي عدد الأشخاص المتعافين 22 ألفا و569 شخصًا، بزيادة قدرها 106 أشخاص عن اليوم الذي سبقه.

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