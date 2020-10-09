أنغام تلتقي جمهورها في حفل مركز المنارة الليلة

تحيي النجمة أنغام حفلا غنائيا جماهيريا على المسرح المكشوف بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية بمحور المشير طنطاوي بالقاهرة الجديدة، مساء اليوم.ومن المقرر أن تفتح أبواب الحفل للجمهور في تمام الساعة السادسة مساء، على أن تطل النجمة على خشبة المسرح في الثامنة مساء.و طرحت الشركة المنظمة للحفل تذاكر جديدة إضافية للجمهور، وذلك بعد نفادها خلال الأيام الماضية بشكل كامل، وطرحت التذاكر على 4 فئات، الأولى 1500 جنيه، الثانية بمبلغ 1200 جنيه، الثالثة 900 جنيه، والرابعة والأخيرة 600 جنيه.