338 ألف إصابة و36 ألف وفاة حصيلة كورونا في إيطاليا

وصل عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في إيطاليا إلى 338 ألفا و398 حالة، حتى الساعة السابعة والنصف، من صباح اليوم الجمعة بتوقيت ميلانو، حسب بيانات لجامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.وأشارت البيانات إلى أن إجمالى عدد الوفيات في إيطاليا جراء الفيروس وصل إلى 36 ألفا و83، وتعافى 236 ألفا و363 من المصابين حتى الآن.وأعلنت إيطاليا تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد قبل نحو 36 أسبوعا.