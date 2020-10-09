ترامب يشارك في تجمع انتخابي بفلوريدا غدا

كشف الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الذي لا يزال يتعافى من فيروس كورونا المستجد، عن خطوته في تنظيم تجمع انتخابي له غدا السبت على الأرجح سيكون في فلوريدا.وقال الرئيس الأمريكي خلال لقاء مع قناة فوكس نيوز الأمريكية، مساء أمس الخميس، "أعتقد أنني سأحاول تنظيم تجمّع ليل السبت إذا كان لدينا ما يكفي من الوقت لذلك نريد تنظيم تجمع، على الأرجح في فلوريدا ليل السبت".وأشار "ترامب" إلى أنه قد ينظم تجمعا آخر الأحد في بنسلفانيا، مستدركا "أشعر أنني بحالة جيدة جدا"، وذلك بعد أن أعطاه طبيبه الضوء الأخضر لاستئناف الأنشطة العامة في نهاية هذا الأسبوع، وفقا لما نقلته قناة العربية.واعتبر ترامب أن لجنة الانتخابات المنوطة بالمناظرات هي أضحوكة، متابعا "إن نائبه مايك بنس أبلي بلاء حسنا في المناظرة مع منافسته السيناتور، كامالا هاريس، واصفا حركة أنتيفا بـ"مشكلة كبيرة لبلادنا".وكان طبيب البيت الأبيض قد أعلن في تصريحات سابقة، أن الرئيس ترامب يجب أن يكون قادرا على استئناف أنشطته العامة، اعتبارا من غدا السبت، مؤكدا أن الرئيس ترامب استجاب بشكل جيد للغاية للعلاج ضد فيروس كورونا المستجد.