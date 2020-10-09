848 ألف حصيلة إصابات كورونا في إسبانيا

وصل إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في إسبانيا، إلى 848 ألفا و324 حالة حتى الساعة السابعة والنصف، من صباح اليوم الجمعة، بتوقيت العاصمة الإسبانية مدريد، وذلك بحسب بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء.وأظهرت البيانات أن عدد الوفيات في إسبانيا جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد وصل إلى 32 ألف و688 حالة، وتعافى من المرض 150 ألفا و376 شخصا.وأعلنت إسبانيا تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد قبل حوالي 35 أسبوعا.