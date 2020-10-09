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الجمعة 09 أكتوبر 2020 الموافق 22 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

848 ألف حصيلة إصابات كورونا في إسبانيا

الجمعة 09/أكتوبر/2020 - 09:21 ص
كورونا في إسبانيا
كورونا في إسبانيا
وكالات
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وصل إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في إسبانيا، إلى 848 ألفا و324 حالة حتى الساعة السابعة والنصف، من صباح اليوم الجمعة، بتوقيت العاصمة الإسبانية مدريد، وذلك بحسب بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء.

وأظهرت البيانات أن عدد الوفيات في إسبانيا جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد وصل إلى 32 ألف و688 حالة، وتعافى من المرض 150 ألفا و376 شخصا.

وأعلنت إسبانيا تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد قبل حوالي 35 أسبوعا.

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