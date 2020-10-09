إصابات كورونا في فرنسا تصل 711 ألف حالة

ارتفع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في فرنسا، إلى 711 ألفا و704 حالات حتى الساعة السابعة والنصف، من صباح اليوم الجمعة، بتوقيت باريس، بحسب بيانات لجامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.وأشارت البيانات إلى أن إجمالي الوفيات في فرنسا جراء الإصابة بالفيروس وصل إلى 32 ألف و539 حالة، في حين تعافى 102 ألفا و542 مصابا حتى الآن.وأعلنت فرنسا تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد قبل نحو 37 أسبوعا.