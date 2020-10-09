بالفيديو كونفرنس.. وزير الشباب يطلق ماراثون الدراجات بأسوان

أطلق الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، اليوم الجمعة، عبر "الفيديو كونفرنس" إشارة بدء ماراثون الدراجات الذي تنظمه مديرية الشباب والرياضة بمحافظة أسوان، برئاسة فتحي عبد الحافظ مدير المديرية، احتفالًا بانتصارات أكتوبر المجيدة.و انطلق الماراثون بنظام المراحل الأولى للشباب، والثانية للفتيات، والأخيرة لأطفال تحت سن 15 سنة.يشارك في الماراثون الرواد بسن 50 عامًا، والفتيات والشباب بالأعمار السنية المختلفة، أما مسافات السباق فتبدأ من كوبري أسوان لمسافة 5 كيلو، من كوبري أسوان لمسافة 7 كيلو، ومن كوبري أسوان لمسافة 15 كيلو.