انطلاق ماراثون الدراجات بمحور المحمودية بالإسكندرية

انطلق منذ قليل مارثون الدراجات، بمحور المحمودية بمحافظة الإسكندرية، والذي يقام تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، ضمن الاحتفالات بذكري انتصارات أكتوبر ال47، وأيضًا ضمن فعاليات مبادرة « إسكندرية بتفرح».و أطلقت الدكتورة صفاء الشريف، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية، إشارة بدء الماراثون حيث بدأ التجمع منذ السابعة صباحًا بمحور المحمودية الجديد، وانطلق المارثون في الثامنة صباحًا من نقطة البداية آخر شارع النقل والهندسة من محور المحمودية، وحتى نقطة النهاية بجامعة فاروس، حيث سيتم توزيع الجوائز على الفائزين فى نهاية السباق بحضور محافظ الإسكندرية.جدير بالذكر أن مديرية الشباب والرياضة تواصل الاحتفالات بذكرى انتصارات أكتوبر لليوم الرابع على التوالي، وذلك بعد افتتاح حديقة خاصة لذوي الهمم وإقامة عروض بحرية بمنطقة الغوص والإنقاذ.