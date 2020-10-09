بدء مهرجان الدراجات الرياضي ببحيرة قارون بالفيوم

نظمت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الفيوم، صباح اليوم الجمعة، المهرجان الرياضي للدراجات، بحضور الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، وسيد حزين، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالفيوم وتحت رعاية وزير الشباب والرياضة.وأطلق محافظ الفيوم، إشارة بداية مهرجان الدراجات من أمام قرية اللؤلؤة ببحيرة قارون والذي شارك فيه أكثر من 300 مواطن.وشارك في المهرجان مختلف الأعمار بداية من 10 سنوات من خلال مراكز الشباب، والمجموعات الشبابية المهتمة بالرياضة ومسابقات الدراجات، بالإضافة إلى المحافظة بجميع قيادتها ورؤساء الأحياء.