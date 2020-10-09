أوكرانيا تسجل 5804 إصابات جديدة بكورونا

قال مجلس الأمن القومي في أوكرانيا، اليوم الجمعة، إن البلاد سجلت 5804 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في الساعات الأربع والعشرين الماضية، ارتفاعا من الرقم القياسي السابق البالغ 5397 إصابة أمس الخميس.وقفزت الحصيلة اليومية في أوكرانيا إلى مستوى قياسي لليوم الثالث على التوالي، ليرتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد إلى 250 ألف و538 حالة إصابة، و4779 وفاة، منها 89 حالة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ودفع الارتفاع في الإصابات الجديدة الحكومة إلى تمديد إجراءات الإغلاق حتى نهاية أكتوبر.