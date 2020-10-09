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الجمعة 09 أكتوبر 2020 الموافق 22 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

النفط يتجه لتحقيق 10% كمكسب أسبوعي

الجمعة 09/أكتوبر/2020 - 08:41 ص
النفط
النفط
وكالات
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تراجعت أسعار النفط، اليوم الجمعة، لتهبط في نهاية أسبوع حققت فيه مكاسب كبيرة بفعل مخاطر احتمال انخفاض الإمدادات من النرويج، بما يصل إلى 25 % بسبب إضراب عمال بالقطاع.

وبحلول الساعة 07:40 بتوقيت جرينتش، انخفض خام برنت ثمانية سنتات إلى 43.26 دولار للبرميل، بعد أن ربح ما يزيد عن ثلاثة%، أمس الخميس، وانخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي خمسة سنتات إلى 41.14 دولار للبرميل بعد أن ارتفع ما يزيد عن 3% أمس الخميس.

والخامان القياسيان على مسار تحقيق مكاسب بنحو 10% هذا الأسبوع، وهو أول ارتفاع في 3 أسابيع، إذ صعدت الأسعار استجابة لإضراب عمال بقطاع النفط النرويجي.

وقالت شركة نفط نرويجية ومسؤولون نقابيون إنهم سيجتمعون مع وسيط عينته الدولة، اليوم، في مسعى يأمل الطرفان أن يتمخض عن إنهاء الإضراب.

ويتأهب مراقبو السوق لتأثر الإنتاج الأمريكي بالإعصار دلتا، المتوقع أن يضرب ساحل الخليج في غضون ساعات. وجرى وقف إنتاج 1.5 مليون برميل يوميا تقريبا حتى الآن.

وقال إدوارد مويا، كبير محللي السوق لدى أواندا "الإنتاج من خارج أوبك سيتلقى ضربة كبيرة على مدى الأسبوعين القادمين، وسيستمر هذا في دفع إعادة التوازن في سوق النفط".

في حين قال محمد باركيندو، أمين عام منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، أمس الخميس، إن الأسوأ لسوق النفط انتهى، عقب انهيار الأسعار والطلب هذا العام بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.

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