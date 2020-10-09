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الجمعة 09 أكتوبر 2020 الموافق 22 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

وزير الرى: الدولة حريصة على حل كافة المشاكل والمعوقات في سيوة

الجمعة 09/أكتوبر/2020 - 08:27 ص
محمد عبد العاطي,
محمد عبد العاطي,
وائل القمحاوى
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عقد الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، جلسة نقاشية مع مشايخ القبائل بواحة سيوة بمحافظة مطروح، وذلك ضمن جولته التفقدية لمشروعات الري التي يتم تنفيذها هناك.

وأعرب وزير الموارد المائية والري، عن سعادته بوجوده بين أهالي سيوة وخالص شكره وامتنانه لحفاوة الاستقبال، ونقل رسالة تحية وتقدير من الرئيس عبد الفتاح السيسي لأهالي الواحة وتوجيه فخامته لحل مشاكل الصرف الزراعي بواحة سيوة.

وأكد الوزير أن الدولة على تنفيذ  حلول جذرية لكافة المشاكل والمعوقات التي تواجه الواحة، مع التأكيد على أهمية إدراك المواطن لقيمة مشاركتهم في مواجهة تلك التحديات وزيادة الوعي ومنع حفر آبار سطحية لما تسببه من زيادة الملوحة.

وأوضح " عبد العاطي"، أن الدولة تعمل من أجل الأجيال القادمة من خلال الحفاظ علي البنية الموجود وتعظيم الاستفادة مما تم إنفاقه من استثمارات، وأشار إلى أن إدخال منظومة الري الحديث ضرورة لا غني عنها لترشيد استهلاك المياه ومن أجل الأجيال القادمة، وأشاد بالنماذج التي قابلها بالواحة وتعتبر نماذج مشرفة لتطبيق نظم الري الحديث، مشيرا للعمل علي تجفيف البرك لتكون صمام أمان لاستقبال أي كميات مياه أمطار محتملة وكذلك دعم حفر آبار عميقة تحت إشراف ومتابعة وزارة الموارد المائية والري، مشيدا بما شاهده من تصنيع محلي للتمور والزيتون ومشتقاتها وهو شئ يدعو للفخر ونموذج يحتذى به.

بينما أعرب مشايخ وعوائل القبائل بواحة سيوة عن امتنانهم لزيارة وزير الري للواحة في زيارة تعتبر الأولى من نوعها،وتفقده الواحة من شرقها إلى غربها في ظل تزامن الزيارة مع احتفال الواحة بانتصارات أكتوبر المجيدة، وأعربوا عن خالص تقديرهم بتوجيهات رئيس الجمهورية لحل مشاكل الصرف الزراعي بواحة سيوة.

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