رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 09 أكتوبر 2020 الموافق 22 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

الدولار يهبط واليوان يرتفع مع مراهنة المستثمرين على فوز بايدن

الجمعة 09/أكتوبر/2020 - 08:26 ص
بايدن
بايدن
وكالات
طباعة
تراجع الدولار،اليوم الجمعة، متكبدا خسارة أسبوعية محدودة، بينما ارتفع اليوان الصيني لأعلى مستوى في 17 شهرا، إذ يراهن المستثمرون على فوز جو بايدن بالرئاسة الأمريكية وعلى المزيد من الإنفاق التحفيزي في الولايات المتحدة.

وترجع قفزة اليوان، التي جاءت حين استأنفت الأسواق الصينية عملها عقب عطلة منتصف الخريف، لأسباب من بينها اللحاق بالعملة في التعاملات الخارجية والتي ارتفعت مقابل الدولار المتراجع خلال الأسبوع.

لكن مع مواصلة العملة الصينية مكاسبها لتتجاوز 1% متجهة صوب أكبر ربح يومي في أكثر من أربع سنوات، يقول متعاملون إنها تقدم أحد أكثر المؤشرات وضوحا حتى الآن على أن تقدم "بايدن" في استطلاعات الرأي يقود رهانات على علاقة أكثر استقرارا بين الولايات المتحدة والصين.

وصعد اليوان في أحدث تعاملات 1.2% إلى 6.7112 للدولار في التعاملات الداخلية، وارتفع 0.5% إلى 6.7024 للدولار في التعاملات الخارجية، وتراجع الدولار 0.1 % مقابل سلة من العملات وهو منخفض 0.4 % في الأسبوع.

وصعد الدولار الأسترالي الشديد التأثر بالمخاطرة 0.2 % اليوم إلى 0.7179 دولار أمريكي، مما دفعه للارتفاع قليلا في الأسبوع، على الرغم من أن محللين يفسرون بيان البنك المركزي الصادر يوم الثلاثاء على أنه إشارة إلى تيسير نقدي قادم.

وعوض الدولار النيوزيلندي أيضا خسائره التي تكبدها، أمس الخميس، بعد إشارة تميل إلى التيسير النقدي أخرى من بنك الاحتياطي النيوزيلندي وصعد في أحدث تعاملات 0.4 % إلى 0.6603 دولار.

وصعد الين الياباني الذي يُعتبر ملاذا آمنا، والذي جرى بيعه مع تحسن المعنويات، قليلا إلى 105.85 للدولار اليوم، والعملة اليابانية منخفضة بنحو 0.5 % في الأسبوع الجاري.

وارتفع اليورو 0.1 % إلى 1.1776 دولار، وزاد الجنيه الاسترليني 0.2 % إلى 1.2952 دولار وتمسك بارتفاعه هذا الأسبوع إذ تتحسن احتمالات إبرام اتفاق لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

موضوعات متعلقة

الآن.. رابط وخطوات التسجيل فى منحة العمالة المتضررة

إصابة بطل كمال الأجسام بيج رامى بفيروس كورونا

رابط منحة الأزهر للعمالة المتضررة 2020

تحريات «عنتيل الجيزة».. صور وفيديوهات لـ16 سيدة «متزوجة وعزباء وفتاة ليل»

الصور

image description

الموتمر الصحفي للمهرجان الجونه في دورته الرابعه

image description

وادي دجلة «يعمّق» جراح الزمالك

image description

تحرير 49 محضرًا تموينيًا خلال حملة تفتيشية بأسيوط

image description

محافظ أسيوط يتفقد العمل بالمرحلة الأولى من مشروع تبطين التبرع

image description

مستشفى دمياط التخصصي يستقبل 19618 مريضا خلال شهر

الأكثر قراءة

الآن.. رابط وخطوات التسجيل فى منحة العمالة المتضررة

إصابة بطل كمال الأجسام بيج رامى بفيروس كورونا

نتيجة منحة جامعة بدر 2020

اعترافات فرح فتاة الإسكندرية المتغيبة: هربت بسبب ضرب بابا وماما (فيديو)

إنفوجراف

image description

ملابسات وفاة عويس الرواى فى 5 نقاط

image description

سجون تميم جحيم القطريين على الأرض (إنفوجراف)

image description

الكنيسة تحتفل بذكرى استشهاد القديس بروفوديوس الخيالي

image description

صائدو الإرهابية.. أبرز نواب العالم المطالبين بحظر الإخوان (إنفوجراف)

نجم الساعة

وائل الفشنى: أقرأ القرآن وأبكى قبل الصعود للمسرح.. ولا أنام إلا على صوت الحصرى

منوعات

إطلاق تطبيق أمريكي لمكافحة إهدار الغذاء

طفرة هيكلية لـ«كورونا».. نتوءات الفيروس «تتحور»

إصابة بطل كمال الأجسام بيج رامى بفيروس كورونا

الكورونا تدفع مراهق لحب فن «الاوريغامى» فى الإسكندرية

أيام زمان

قصة حياة الفنانة هياتم.. رقصت أمام حليم ورفضت عرض الزواج من حاكم عربى

نجاح الموجى.. معلومات لا تعرفها عن الكوميديان «المظلوم»

كيف «زحلق» أنور وجدي والد ليلى فوزي من موقع التصوير ليقبّلها؟

«لم تخف أو تبكِ».. كيف وصفت جيهان السادات لحظات الرئيس الأخيرة؟

مقالات الرأي
مدحت بشاى
عندما لا نضع الجرس فى رقبة القط
د. محمد عفيفي
التعليم أولًا
جمال طه
حرب الغاز والصراع على «ناجورنو كراباخ»
ماجد حبته
هزم كورونا.. وهزمته طالبان
المزيد

الثقافة

الاحتفال بذكرى ميلاد بليغ حمدى بمسرح الجمهورية.. الليلة

هشام خرما يقدم حفلًا فنيًا بمكتبة الإسكندرية.. الليلة

انطلاق فعاليات ورشة «النساء فى زمن الكورونا» لكتابة القصة.. غدًا

صدور كتاب «دماء مصر» للدكتور أحمد سعيد