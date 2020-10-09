ماراثون دراجات بأسوان احتفالا بذكرى انتصار أكتوبر اليوم (صور)

يطلق الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، اليوم الجمعة، إشارة بدء ماراثون الدراجات الذي تنظمه مديرية الشباب والرياضة بمحافظة أسوان، برئاسة فتحي عبد الحافظ مدير المديرية، احتفالًا بانتصارات أكتوبر المجيدة.يشارك في الماراثون الرواد بسن 50 عامًا، والفتيات والشباب بالأعمار السنية المختلفة، أما مسافات السباق تبدء من كوبري أسوان لمسافة 5 كيلو، من كوبري أسوان لمسافة 7 كيلو، ومن كوبري أسوان لمسافة 15 كيلو.و بخصوص الجوائز المالية الرواد والفتيات والشباب، فستكون للمركز الأول 2000 جنيهًا، والثاني 1500جنيهًا، والثالث 1000 جنيه.