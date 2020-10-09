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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

اليوم.. «الأوقاف» تفتتح 21 مسجدًا فى 5 محافظات

الجمعة 09/أكتوبر/2020 - 07:51 ص
الأوقاف
الأوقاف
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تفتتح وزارة الأوقاف، اليوم الجمعة، 21 مسجدًا، في 5 محافظات مختلفة من بينها 7 مساجد بشمال سيناء، ليصبح إجمالي ما تم افتتاحه من أول سبتمبر حتى الآن 337 مسجدًا بزيادة 23 مسجدًا عن الخطة التي كانت مستهدفة 314 مسجدًا خلال شهري سبتمبر وأكتوبر.

والمساجد المقرر افتتاحها في المحافظات هي: "مسجد الشهيد أحمد المنسي - سوق الجملة - برج العرب، ومسجد الشهيد مصطفى أحمد مصطفى - محور المحمودية في الإسكندرية، و7 مساجد بشمال سيناء هي:"مسجد عباد الرحمن – المساعيد العريش، مسجد آل ياسر حي آل ياسر العريش، مسجد عمرو بن العاص المساعيد – العريش، عمورية قرية عمورية بئر العبد، ال عمار قرية رمانة بئر العبد، الغزلان حي الغزلان بئر العبد، التجمع العمراني حي ابني بيتك العريش".

أما في محافظة أسيوط تتفتح مديرية الأوقاف مساجد "الهادي البشير – عزبة المراكبية البداري، الرحمن – شو القنطرة – ابنوب، الري – ديروط، وزارة الرى، محمود سليمان – نزلة عبد اللاه- ديروط، الأحمدى – نزلة عبد اللاه – ديروط، الفتح الإسلامي – بانوب- ديروط، بلال بن رباح- شلشن – ديروط، القاضي – حبلصه – القوصية، الرحمن – عزبة يوسف – البداري".

وفي البحيرة تفتتح مديرية أوقاف البحيرة مسجد إبراهيم عبد العال سيدي شحاتة – كفر الدوار، وفي الدقهلية سيتم افتتاح مسجدى "الديسة عزبة الديسة بني عبيد، السوابعة ميت يعيش".

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