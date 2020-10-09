الكورونا تدفع مراهق لحب فن «الاوريغامى» فى الإسكندرية

"الأوريغامي" فن طي الورق الذي يختلف الرأي حول موطن نشأته ما بين الصين واليابان لكن اشتهرت اليابان به ووصل إلى مصر، ولم يؤخذ كما هو في تصميم الأشكال البسيطة بل تطور وأصبح أكثر تعقيدًا والأغرب أن أحد ممن قاموا بتطوير هذا الفن بشكل عفوي هو مراهق صغير.وقادت الصدفة صهيب ثروت البالغ من العمر ستة عشر عام من مواليد الإسكندرية أثناء محاولته لقتل وقت الفراغ في أعقاب جائحة كورونا في شهر مايو الماضي إلي مشاهدة فيديوهات تصاميم الأشكال من الورق الكرتون، ولكن جاءته فكرة أن يصمم الأمر بشكل مختلف من الورق الأبيض.في البداية بدأ بتشكيل أشياء صغيرة ثم قام بتشكيل سيارة من هذا الورق الأبيض، وبعد إتقانه للأمر جاءته فكرة تصميم أشياء كبيرة، فأستوحى تصاميم سيارات موجودة من على الإنترنت، مستغرقًا ما يقارب من إثني عشر يومًا لتصميم أول سيارة، ولا يستخدم في التصميم بشكل عام سوي ورق الطباعة، وأحيانًا يريد أن يجعل الورق أكثر ثقلا وكثافة فيضع ورقة بداخل ورقة."بعت السيارة بخمسين جنيه والناس بتطلبها لتزيين بيوتهم "ويحكي أنه عرض تصاميمه على مواقع التواصل الإجتماعي وباع خمس سيارات مصممة من الورق، قد طلب شراؤها أشخاص لكي يضعوها كزينة لديهم في منازلهم.وإن هي إلا شهورا قليلة حتى أجاد المراهق الأمر فأنجز مؤخرًا فلل بالغة الدقة والتعقيد في تصميمها، ولا زال ينوي إنجاز المزيد من التصاميم حيث أن هذه الموهبة تستهويه وتسعده عند ممارستها.