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د. محمد الباز
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«من صيد السمك للعالمية».. بيج رامى فى تحدٍ جديد مع كورونا

الجمعة 09/أكتوبر/2020 - 07:35 ص
بيج رامى
بيج رامى
ايهاب مصطفى- وائل توفيق
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كشف البطل المصري رامي السبيعي "بيج رامي" عن إصابته بفيروس كورونا، وذلك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، وتابع أنه لن يشارك بالتالي في المسابقة المقبلة الخاصة ببطولة "npceuropean".

قصة حياته

وُلِد في السادس عشر من سبتمبر 1984 بمركز البرلس محافظة كفر الشيخ، اسمه الحقيقي ممدوح محمد حسن، ولد بالبرلس وحصل على بكالوريوس خدمة اجتماعية، وبدأ في نادي بلطيم وعمل كمدرب للجيم وسافر للكويت ليعمل في صيد السمك.

يقول رامي عن عمله: "كنت أحب الاجتهاد في كل شيء، حتى حينما عملت صيادًا للسمك، وكنت فاشلًا في الصيد من الأساس، ولكني أكره فكرة اختلاق الأعذار، ولم أعمل فقط في الصيد، ولكني عملت في الكثير من المهن الأخرى"، تزوج رامي من ابنة خاله وله ثلاث بنات هن لاجين ودارين وعائشة.

حكايته مع أرنولد شوارزينيجير

يقول البيج رامي: "أرنولد نافسته في إحدى المرات وكسبته أيضًا، والحقيقة أنني قابلته في العديد من المرات، وأذكر أن أرنولد دعاني للعشاء ذات مرة ولبيت الدعوة، وهناك اكتشفت كم أن تاريخنا عظيم حين سألني عن بطل مصر عبد المحيد الجندي والذي توفى عام 2002، وقص علي شوارزينيجر مقابلته مع الجندي وسألني عنه وكيف قابله في النمسا قبل ذهابه إلى أمريكا، وهذا أثبت لي أن لدينا أبطال كبار، وأرنولد ظهر وهو يلتقط له صورة سيلفي معي، وهو من الناس الذين أخذوا على عاتقهم مهمة انتشار لعبة كمال الأجسام من خلال الأفلام، تمامًا مثل الشحات مبروك في مصر، الحقيقة أن هؤلاء قدموا خدمات عظيمة لعالم كمال الأجسام ونشر اللعبة عبر التلفزيون".

عمله بالسينما

كان من المقرر أن يشارك بيج رامي في فيلم "حملة فرعون" إلى جانب مايك تايسون، وما حدث يرويه رامي بالتفصيل في لقاء له مع إبرهايم فايق على قناة "النهار"، حيث قال: "محمد السبكي هاتفني وقال لي إن مايك تايسون وأكثر من شخص سيشاركون في فيلم مصري، فهل تود المشاركة في الفيلم، فقلت له: سأحضر لمقابلتك وإذا ما توافقت المواعيد فسأقبل، وذهبت إليه بالفعل ولم أكن بطلًا للفيلم، الحقيقة أن الفيلم كان مليئًا بالنجوم وأحببت أن أكون معهم، وبعد أن صورت بعض المشاهد لم استطع استكمال الفيلم بسبب عدم دقة المواعيد هنا، وانا رجل لي أعمال مع شركات ومرتبط بعدة مواعيد مهمة، وكان لابد من رجوعي وللأسف باء الموضوع بالفشل، كان هدفي من الفيلم ألا أكون ممثلًا ولكن ما الذي يفعله التمثيل لكمال الأجسام، تمامًا كما فعل أرنولد شوارزينيجر، مع إن أرنولد كان أمامه العديد من اللاعبين ولكن ليس بشهرته، وكما فعل الشحات مبروك والذي كان أشهر من البطل محمد مكاوي، إذا السينما تقوم بعمل سبوت على اللاعب، وهنا قاعدة المشاهدة كبيرة، ومن خلال السينما كنت أحب أن أوجه الأنظار للعبة كمال الأجسام".

البودي جارد

قال بيج رامي هناك صورة لبطل كمال الأجسام على أنه بودي جارد فقط، ولكن الصورة ليست مناسبة وهي بالطبع تقزيم للموضوع ككل على أنه شكل فقط، والحقيقة عكس هذا تمامًا بالطبع.

أهلاوي جدًا

بيج رامي مشجع أهلاوي متعصب، وطبيعي جدًا إنه يتعصب بصورة كبيرة إذا خسر ناديه المفضل كما صرح في اللقاء، وأضاف رامي أنه يحب اللاعب محمد أبو تريكة وهو "نمبر وان" بالنسبة له.

إنجازاته الرياضية

فاز بالمركز الأول في مسابقة الكأس الذهبية بالكويت عام 2012، وتوالت إنجازاته، ففي نفس العام فاز ببطولة أولمبيا للهواة، كما فاز ببطولات وشهادات على الصعيد المحلي وعالميًا، ولم يتوقف مشواره عند ذلك بل نال المركز الأول في بطولة نيويورك للمحترفين في عام 2013.

بدأ ممدوح منافساته في مستر أولمبيا في عام 2013، فحل بالمركز الثامن، والسابع في نسخة 2014، وتمكن أيضًا من تحقيق المركز الأول في بطولة نيويورك للمحترفين في نفس العام.

وحاز المركز الخامس ببطولة مستر أوليمبيا 2015 والمركز الرابع ببطولة مستر أوليمبيا 2016 والمركز الثاني ببطولة مستر أولمبيا 2017 والمركز الأول ببطولة أرنولد كلاسيك أوروبا 2017 والمركز السادس مستر أولمبيا 2018.

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