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الجمعة 09 أكتوبر 2020 الموافق 22 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ترامب يحذر من «التلاعب بالأصوات» و«الاستطلاعات المزيفة»

الجمعة 09/أكتوبر/2020 - 04:02 ص
ترامب
ترامب
وكالات
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من جديد، حذر الرئيس الأميركي دونالد ترامب من التصويت بالبريد في انتخابات الرئاسة الأميركية المقررة في نوفمبر المقبل، قائلًا إنه يتم من خلاله التلاعب بملايين الأصوات، كما انتقد استطلاعات الرأي التي تظهر تقدم منافسه الديمقراطي جو بايدن، واصفًا إياها بالمزيفة.

وفي مداخلة هاتفية مع شبكة "فوكس نيوز" الإخبارية في الساعات الأولى من فجر الجمعة، أضاف أنه قد ينظم تجمعًا آخر الأحد في بنسلفانيا، وقال: "أشعر أنني بحالة جيدة جدًا"، وذلك بعد أن أعطاه طبيبه الضوء الأخضر لاستئناف الأنشطة العامة في نهاية هذا الأسبوع.

وقال الرئيس إن الجيش الأميركي سيوزع قريبًا العقار الذي أخذه بعد إصابته بكورونا، وإنه سيكون متوفرًا للأميركيين مجانًا.

ووجه ترامب انتقاداته أيضا إلى منافسه بايدن، قائلا إنه يسعى لحرمان الأميركيين من التعديل الدستوري الثاني المتعلق بالحق في حيازة السلاح.

وحذر الرئيس الأميركي من انتشار الفوضى في حال انتخاب بايدن، بسبب "رغبته في الحد من صلاحيات الشرطة في الوقت الذي يدعم فيه المجموعات التي وصفها بالتخريبية"، حسب تعبيره.

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