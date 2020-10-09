الصين تنضم لمبادرة كوفاكس للقاحات كورونا

أعلنت الصين، اليوم الجمعة، انضمامها رسميا إلى مبادرة كوفاكس العالمية للقاحات الوقاية من مرض كوفيد-19، لتصبح بذلك أكبر اقتصاد يدعم المبادرة حتى اليوم.وقالت هو تشون ينغ، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، في بيان، إن الصين تمتلك الكثير من قدرات تصنيع لقاح كوفيد-19 وستعطي الأولوية لإمداد الدول النامية عندما تتوفر اللقاحات.وتهدف مبادرة كوفاكس التي تقودها منظمة الصحة العالمية إلى توفير ما لا يقل عن ملياري جرعة من اللقاحات بحلول نهاية عام 2021.