الصين تنضم لمبادرة كوفاكس للقاحات كورونا
الجمعة 09/أكتوبر/2020 - 04:13 ص
وكالاتطباعة
أعلنت الصين، اليوم الجمعة، انضمامها رسميا إلى مبادرة كوفاكس العالمية للقاحات الوقاية من مرض كوفيد-19، لتصبح بذلك أكبر اقتصاد يدعم المبادرة حتى اليوم.
وقالت هو تشون ينغ، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، في بيان، إن الصين تمتلك الكثير من قدرات تصنيع لقاح كوفيد-19 وستعطي الأولوية لإمداد الدول النامية عندما تتوفر اللقاحات.
وتهدف مبادرة كوفاكس التي تقودها منظمة الصحة العالمية إلى توفير ما لا يقل عن ملياري جرعة من اللقاحات بحلول نهاية عام 2021.
وقالت هو تشون ينغ، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، في بيان، إن الصين تمتلك الكثير من قدرات تصنيع لقاح كوفيد-19 وستعطي الأولوية لإمداد الدول النامية عندما تتوفر اللقاحات.
وتهدف مبادرة كوفاكس التي تقودها منظمة الصحة العالمية إلى توفير ما لا يقل عن ملياري جرعة من اللقاحات بحلول نهاية عام 2021.