«الأوقاف» تحذر العاملين بها من الانضمام لأى جمعية دون إذن كتابى

حذرت وزارة الأوقاف جميع العاملين بها من الانضمام لعضوية أي جمعية أو العمل بأي لجنة من لجانها أو جمع أية أموال أو توزيعها تحت أي مسمي خارج إطار القانون ودون إذن كتابي مسبق ومحدد من رئيس القطاع الديني، ومن يخالف ذلك يعرض نفسه للمساءلة الإدارية والقانونية.ويأتي ذلك حفاظا على استقلالية شخصية الإمام وعدم استقطابه مجتمعيا أو استغلال موقعه بعلم أو بدون علم منه لصالح أي جماعة تتستر خلف أنشطة مجتمعية.